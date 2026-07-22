El MSU-Norte celebra el consorcio de Cultura de Plasencia y reclama financiación.

La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha celebrado el inicio de los trámites para crear en Plasencia un consorcio de Cultura y Patrimonio y ha reclamado que el proyecto cuente con una primera dotación económica en los Presupuestos Generales de Extremadura de 2026.

El colectivo ha felicitado por este avance al alcalde de Plasencia, David Dóniga, a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, aunque ha considerado que la iniciativa llega después de décadas de reivindicaciones de la sociedad civil placentina.

Una partida en los presupuestos

Respecto a su financiación, el MSU-Norte ha propuesto que los grupos parlamentarios aprueben por unanimidad una primera aportación económica durante el debate de los presupuestos regionales previsto para el próximo 31 de julio. La organización ha explicado que hace semanas trasladó a las cuatro formaciones de la Asamblea de Extremadura una propuesta de enmienda con este objetivo.

La alianza ha señalado también que esa dotación constituiría un primer paso "real y creíble" para demostrar que las administraciones pretenden impulsar el consorcio y conseguir que comience a funcionar lo antes posible. El colectivo también ha agradecido la disposición de los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Plasencia y de los cuatro grupos parlamentarios con los que ha mantenido reuniones.

Felicitación a las instituciones

La entidad, que agrupa a Plasencia y a las nueve comarcas del norte de Extremadura, ha trasladado su "más sincera felicitación" a la Junta, la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento por iniciar el proceso. En el caso de la institución provincial, ha destacado especialmente el respaldo de su presidente, Miguel Ángel Morales, con quien sus representantes se han reunido en tres ocasiones.

MSU-Norte ha explicado que Morales ha apoyado "desde el minuto uno" tanto la creación del consorcio como el desarrollo de un museo en la ciudad. No obstante, ha advertido de que la decisión llega "con muchos años de retraso" respecto a otras ciudades y territorios extremeños que cuentan desde hace décadas con organismos de cooperación institucional dedicados al patrimonio y la cultura.

Una "deuda histórica" con Plasencia

Así, según los datos del colectivo, Extremadura dispone de entre doce y trece consorcios o patronatos culturales y patrimoniales, a los que la Junta destina alrededor de 8 millones de euros anuales, sin incluir las aportaciones realizadas por el resto de sus integrantes. También ha cifrado en más de 30 millones las subvenciones nominativas dirigidas a estos organismos durante cada legislatura.

"A Plasencia, capital del norte, durante 43 años de autonomía se le ha negado el pan y la sal", ha señalado el portavoz de MSU-Norte, Francisco Martín. El representante del colectivo ha reprochado a los gobiernos regionales del PSOE y del PP que no hayan atendido durante décadas las demandas de la sociedad civil placentina y del propio ayuntamiento para crear consorcios y museos similares a los existentes en otros puntos de la región.

Manifestación por consorcios y museos para Plasencia, en mayo de 2025. / Toni Gudiel

Primeros pasos tras cuatro décadas

"Cuatro décadas después comienzan a darse los primeros pasos para reparar la deuda histórica en materia de consorcios y esperemos que también en materia de museos", ha afirmado Martín.

El colectivo ha subrayado además que el proyecto Plasencia Siglo XXI, aprobado en una asamblea ciudadana celebrada en marzo de 2003 en la sala Verdugo, ya reclamaba la creación de tres consorcios y museos. También ha destacado que Altup, la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, ha solicitado desde su constitución, en 2010, un consorcio para la ciudad y dos espacios museísticos.

Firmas y movilizaciones ciudadanas

A esto suma que, durante los últimos años, Manifiesto x Plasencia, Avepla y el MSU-Norte han promovido campañas de recogida de firmas, asambleas ciudadanas y manifestaciones para exigir la creación de museos y consorcios. Según sus datos, han sido más de 2.000 los apoyos recopilados y las movilizaciones en la calle, una iniciativa "inédita" en la región por este tipo de reivindicaciones.

A estas acciones se ha sumado la colaboración de asociaciones como Plasencia ConVIDA, la Asociación de Vehículos Vía de la Plata, Intramuros y ENDEMO, además de empresarios turísticos de Monfragüe y del Valle del Jerte. Las organizaciones promotoras han mantenido asimismo encuentros con los representantes municipales y autonómicos para pedir su respaldo al proyecto.

La tercera "victoria" ciudadana

MSU-Norte ha definido el inicio de los trámites como la tercera "victoria" conseguida por la movilización de la sociedad civil placentina. La primera ha sido, según su valoración, la entrada de los trenes Alvia en la estación de Plasencia ciudad, mientras que la segunda ha correspondido a la adjudicación de las actuaciones en las avenidas Martín Palomino y de España.

"A Plasencia y al norte cualquier logro nos cuesta muchísimo más que a otras ciudades y territorios", ha señalado la alianza. También ha afirmado que, en ocasiones, "del Tajo hacia arriba parece que no contamos" para las inversiones y los servicios dependientes de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España.

El turismo como eje de trabajo

La alianza ha pedido a las tres administraciones que no se limiten a reproducir los modelos de consorcios y patronatos ya existentes. "Más innovación y menos rutinas antiguas", ha reclamado el colectivo, que ha propuesto incorporar el turismo tanto a la denominación del futuro organismo como a sus principales líneas de actuación.

MSU-Norte ha hecho hincapié en que la conexión entre turismo, cultura y patrimonio puede generar efectos directos sobre la economía, el empleo y la lucha contra la despoblación. Con todo, sus "profesionales voluntarios" se han puesto a disposición del ayuntamiento, la Diputación y la Junta para colaborar en la creación de un consorcio "con una nueva visión y dotación del siglo XXI".