Plasencia da luz verde a 26 nuevas viviendas protegidas en el antiguo PIR La Data

En 2021, la empresa Gestyona promovió la primera promoción de viviendas en terrenos del antiguo y fallido PIR de La Data de Plasencia. Abrió así la puerta a nuevas construcciones, como la que se va a poner en marcha ahora.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia acaba de conceder la licencia al proyecto básico para construir un edificio que permitirá contar con otras 26 viviendas de protección oficial en la zona.

Además de los pisos, se han proyectado 63 plazas de garaje y 32 trasteros en la avenida Federico García Lorca. La actuación está promovida por la empresa placentina Treconex Construcciones SL y se levantará en una parcela del antiguo PIR. La licencia se ha otorgado para el proyecto básico, por lo que las obras no comenzarán inmediatamente.

Segunda fase

El terreno está clasificado por el Plan General Municipal como suelo urbano destinado a bloques residenciales, por lo que los servicios técnicos municipales han informado favorablemente la propuesta al considerar que cumple los parámetros urbanísticos exigidos para la parcela.

La actuación se integra además dentro de un complejo inmobiliario planteado en la misma manzana y cuya creación ya había recibido licencia municipal en marzo de 2025. Se trata de una segunda fase porque la primera estuvo formada por 32 viviendas, una urbanización que la empresa ha denominado Puerta de Lorca. Subraya que, en este tipo de promociones, es posible obtener una subvención de hasta 10.000 euros por vivienda.

Cinco viviendas se descontarán de otra parcela

A nivel técnico, el número previsto para este nuevo bloque supera en cinco viviendas la estimación inicialmente asignada a la parcela. Sin embargo, la normativa urbanística permite trasladar viviendas entre las distintas parcelas siempre que no aumente el número total autorizado para el conjunto de la actuación.

Por este motivo, Treconex ha asumido el compromiso de descontar esas cinco viviendas de las que puedan construirse en otra manzana que también es de su propiedad.

No obstante, antes de que se apruebe el proyecto de ejecución, la empresa deberá presentar un compromiso formal firmado por su representante legal y, cuando corresponda, elevarlo a escritura pública.

Tres meses para presentar el proyecto definitivo

Respecto a la nueva promoción aprobada, la licencia concedida se basa en un proyecto básico, un documento que define las características principales del edificio, pero que resulta insuficiente para iniciar la construcción.

Por eso, la promotora dispone ahora de un plazo máximo de tres meses desde la notificación del acuerdo municipal para presentar ante el ayuntamiento el correspondiente proyecto de ejecución de las obras.

Respecto a la primera fase de la promoción Puerta de Lorca, la empresa señala en su página web que se trata de un "proyecto residencial que destaca por su diseño moderno y ubicación privilegiada", con viviendas que "combinan confort, estilo y funcionalidad".