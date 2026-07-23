Cáritas Plasencia hace un llamamiento para seguir colaborando con Venezuela tras los terremotos.

Aunque ya no salga tanto en los medios de comunicación, Venezuela sigue necesitando de solidaridad. Un mes después de los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado más de 5.000 muertos y más de 16.700 desaparecidos, toda ayuda es poca y bien recibida.

Por eso, Cáritas Diocesana de Plasencia ha hecho un llamamiento a la sociedad "para seguir colaborando con esta emergencia a través de los canales oficiales, permitiendo que la ayuda llegue a quienes más la necesitan".

Envío de más de 20.000 euros

La delegación placentina de Cáritas Diocesana ha hecho ya un primer envío de 20.356 euros "para canalizar la solidaridad de la diócesis en respuesta a la campaña de emergencia por Venezuela, habilitada tras los terremotos".

Sus responsables han explicado que la aportación se realiza a través de Cáritas Española, que canaliza toda la ayuda hacia Cáritas Venezuela, "garantizando una respuesta coordinada y eficaz sobre el terreno".

Cartel con los números de cuenta para colaborar con Venezuela desde Plasencia. / Cáritas Diocesana de Plasencia

Para necesidades urgentes

Según ha subrayado Cáritas Diocesana de Plasencia, "estos fondos contribuirán a atender las necesidades más urgentes de la población afectada, facilitando el acceso a alimentos, agua potable, productos de higiene, atención sanitaria básica, alojamiento temporal y otros recursos esenciales, además de apoyar las labores de acompañamiento y recuperación de las familias damnificadas".

De esta forma, con esta aportación, Cáritas Diocesana de Plasencia quiere mostrar su "cercanía y solidaridad con el pueblo venezolano", al que no olvida y de ahí el llamamiento ciudadano a seguir colaborando con la aportación que cada uno pueda a través de los números de cuenta habilitados en Caixabank y Unicaja.