La lista de pacientes para operarse crece un 13% en Plasencia, pero la espera media se mantiene.

Detrás de los fríos datos de la lista quirúrgica del área de salud de Plasencia hay 1.574 personas que esperan una operación y que, en muchos casos, llevan semanas pendientes de una llamada del hospital Virgen del Puerto. Son 179 pacientes más que al cierre de 2025, lo que supone un aumento cercano al 13%.

Pese a que hay más personas aguardando para entrar en quirófano, el tiempo medio de espera se mantiene en 57 días, según los últimos datos del SES. La cifra sitúa al área placentina muy por debajo de los 128 días de media que registra el conjunto de Extremadura.

La tercera menor espera de la región

Con ese resultado, Plasencia presenta el tercer menor tiempo de espera de las ocho áreas sanitarias extremeñas. Solo los pacientes de Coria, con 42 días de media, y los de Llerena-Zafra, con 51, pasan antes por quirófano.

Por detrás se encuentran Don Benito-Villanueva, con 60 días; Navalmoral de la Mata, con 84; Mérida, con 85; Badajoz, con 153; y Cáceres, con 194. La posición del área placentina es, por tanto, mejor que la de cinco de las otras siete zonas sanitarias de la comunidad.

Visita de la consejera para ver un nuevo quirófano en el hospital de Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

Hasta 137 días menos que Cáceres

Además, las diferencias muestran que el tiempo que una persona debe aguardar para ser operada puede variar mucho dependiendo de su hospital de referencia. En Plasencia, la espera es tres días menor que en Don Benito-Villanueva, 27 inferior a la de Navalmoral y 28 más corta que en Mérida.

La distancia es todavía mayor respecto a las dos grandes áreas de la región. Los pacientes de Plasencia esperan de media 96 días menos que los de Badajoz y 137 menos que los de Cáceres, que presenta la mayor demora quirúrgica de Extremadura.

Oftalmología concentra el aumento

El hecho de que el tiempo medio de espera no haya variado no significa que no lo haya hecho cuando se analizan las diferentes especialidades. Oftalmología es la única en la que ha aumentado el tiempo medio desde diciembre, pasando de 73 a 83 días. También es el servicio que reúne a más personas pendientes de una intervención, con 769, frente a las 582 de finales de 2025. En seis meses, ha incorporado 187 pacientes.

Por su parte, Traumatología ha registrado el segundo mayor aumento, al pasar de 211 a 331 personas, 120 más. Sin embargo, quienes esperan una operación de esta especialidad aguardan ahora una media de 35 días, frente a los 52 de diciembre. Entre Oftalmología y Traumatología concentran 1.100 pacientes, siete de cada diez de toda la lista quirúrgica del área.

Menos demora en seis especialidades

Por el contrario, la mayor reducción se ha producido en Urología, donde la espera media ha bajado de 57 a 29 días, 28 menos y el número de pacientes ha aumentado ligeramente, de 104 a 108. Dermatología también ha recortado de forma notable sus tiempos, desde los 45 días de diciembre hasta los 20 actuales, mientras que la lista ha pasado de 51 a 43 personas.

En Cirugía General y Digestiva, la demora ha descendido de 33 a 23 días y el número de personas pendientes ha caído de 231 a 146, 85 menos. Ginecología ha bajado de 33 a 29 días, aunque suma tres pacientes y alcanza los 67. Otorrinolaringología ha pasado de 50 a 46 días y de 152 a 110 personas en espera.

Las cataratas elevan la media

Los datos del Servicio Extremeño de Salud también permiten conocer la situación de algunas de las operaciones más frecuentes. En el conjunto de patologías, hay 997 personas esperando, frente a las 745 de diciembre. Son 252 más, casi un 34%, y el tiempo medio ha aumentado de 65 a 71 días.

Las cataratas explican buena parte de ese empeoramiento porque hay 722 personas pendientes de esta intervención, 185 más que al finalizar 2025, y la espera ha subido de 72 a 85 días. Más de siete de cada diez pacientes incluidos en este apartado aguardan precisamente una operación de cataratas.

Más pacientes para prótesis de rodilla

La espera para una operación de hernia también ha crecido, de 23 a 26 días, aunque el número de pacientes ha bajado de 33 a 23. La lista para una prótesis de rodilla, en cambio, se ha duplicado al pasar de 56 a 112 personas, pero el tiempo medio se ha reducido ligeramente, de 42 a 41 días.

Esperando una prótesis de cadera hay 24 pacientes, seis más que en diciembre, mientras la demora ha bajado de 45 a 35 días. Las artroscopias presentan la mayor reducción de todas las patologías porque el tiempo ha caído de 106 a 45 días y el número de personas en espera, de 20 a 10.

Descensos en la mayoría de operaciones

También se ha reducido la demora de la intervención del sinus pilonidal, de 57 a 21 días; de la histerectomía, de 39 a 14; y de la colecistectomía, operación para extirpar la vesícula, de 32 a 17. El túnel carpiano ha pasado de 35 a 22 días, aunque los pacientes han aumentado de 19 a 28.

En la hiperplasia de próstata, la espera ha bajado de 58 a 47 días, mientras la lista ha crecido de siete a 21 personas. La adenoamigdalectomía ha pasado de 54 a 47 días y de 26 a 17 pacientes. También ha descendido el tiempo para operar el hallux valgus o juanete, de 36 a 32 días, pese a que las personas pendientes han aumentado de ocho a 20.

Sin pacientes pendientes por varices

En el caso de las varices, la lista ha quedado a cero, frente a los siete pacientes y los 30 días de media registrados en diciembre. Al no haber actualmente ninguna persona pendiente de esta intervención, no existe un tiempo medio comparable con el del cierre de 2025.

En conjunto, la evolución refleja dos realidades distintas. Una, que hay más personas esperando una operación en el hospital de Plasencia y dos, que la mayoría de las especialidades y patologías han conseguido reducir sus tiempos. La principal excepción son las cataratas, que concentran el mayor número de pacientes y una demora que ya alcanza los 85 días.