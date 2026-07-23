El Martes Mayor de Plasencia, a golpe de clic y en la 'carrera' para lograr el Interés Turístico Nacional.

Una vez conseguida la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa, el Ayuntamiento de Plasencia ya ha iniciado la carrera para lograr la misma distinción para la fiesta por excelencia del verano, el Martes Mayor, que se celebra cada año el primer martes de agosto, este año, el día 4.

Uno de los requisitos es lograr una difusión de ámbito nacional y, para ello, el gobierno local ha puesto ya en funcionamiento una nueva herramienta, una página web dedicada en exclusiva al Martes Mayor, con toda la información necesaria para conocer en qué va a consistir la fiesta y cómo participar.

Qué ver en la nueva web

La dirección es martesmayorplasencia.es y la página la ha presentado este jueves la concejala de Turismo del ayuntamiento, Belinda Martín.

Creada por una empresa placentina y financiada con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, cuenta con información detallada de toda la programación de los próximos 3 y 4 de agosto, Lunes Menor y Martes Mayor, pero además, hay un apartado relativo a la historia de este mercado, un mapa con la ubicación e itinerario de los puestos y los formularios e inscripción para concursos y talleres.

La concejala de Turismo (derecha), con los creadores de la web del Martes Mayor de Plasencia. / Toni Gudiel

Inscripción previa en los talleres

Porque, aunque inicialmente Martín anunció que la inscripción a los nuevos talleres de este año podría hacerse poco antes de su inicio, finalmente, el ayuntamiento ha pensado que podría dificultar la organización, con lo que será necesario inscribirse previamente y ya es posible hacerlo.

Los talleres serán de gorra de montehermoseña (habrá cuatro opciones horarias), hojalatero (una opción), bordados (dos opciones) y espartero (dos opciones) y en la web hay un formulario de inscripción. No obstante, también es posible apuntarse con antelación en la oficina de turismo.

Diseñadores finalistas

La web recoge también todos los detalles del primer concurso de diseño de moda de inspiración extremeña, con los nombres de los 14 finalistas y un enlace a sus redes sociales para que se puedan ver sus trabajos.

Además, incluye información práctica para el visitante sobre cómo llegar a Plasencia y zonas de aparcamiento. La concejala ha destacado que esta nueva web era "muy necesaria" y la ha definido como "moderna", aunque "la esencia y la tradición permanecen".

Envío del expediente al Ministerio

Las noticias también tienen un apartado en la web porque la difusión nacional es imprescindible para lograr el distintivo que otorga el Ministerio de Industria y Turismo (a través de la Secretaría de Estado de Turismo).

En cuanto a los plazos para la solicitud del interés turístico, la concejala ha señalado que el ayuntamiento ya dispone de parte del expediente, que completará con noticias y fotografías de la próxima edición del Martes Mayor. La intención municipal es, ya cuando termine la fiesta, tener todo el expediente completo para enviarlo al Ministerio antes de que finalice la legislatura.

"No es fácil, pero ya lo hemos conseguido antes y la experiencia te ayuda", ha subrayado Martín.