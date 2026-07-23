Plasencia quiere facilitar el crecimiento de las empresas: "El ayuntamiento no será un obstáculo"

Plasencia quiere crear un entorno más favorable para que las empresas de la ciudad puedan crecer y para atraer nuevos proyectos empresariales. El ayuntamiento apuesta por agilizar los procedimientos administrativos y mantener una comunicación directa con comerciantes, industriales y autónomos.

En este sentido, el alcalde, David Dóniga, ha defendido la colaboración público-privada como "la piedra angular" para consolidar la ciudad como referente económico, comercial y logístico del norte de Extremadura.

Reunión con COEPCA

El regidor, acompañado por la concejala de Promoción Empresarial, Belinda Martín, ha recibido este jueves en el despacho de Alcaldía al presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Cáceres (COEPCA), Diego Hernández.

El ayuntamiento ha explicado que, durante el encuentro, se han analizado diferentes proyectos y necesidades relacionados con el desarrollo económico y social de la ciudad y su área de influencia.

Polígonos industriales y comercio local

Entre los asuntos tratados, se encuentran el impulso de los polígonos industriales, la simplificación de los trámites administrativos y el respaldo al comercio de proximidad. También se ha abordado la puesta en marcha de iniciativas que "contribuyan a generar empleo y a fortalecer el tejido productivo de Plasencia y su comarca".

Dóniga ha reafirmado el respaldo del Gobierno municipal a las empresas locales y ha señalado que una de sus prioridades estratégicas será crear las condiciones necesarias para que puedan consolidarse.

"Nuestra prioridad estratégica es crear las condiciones idóneas para que las empresas que ya están en Plasencia puedan crecer y consolidarse, y para que nuevos proyectos elijan nuestra ciudad para instalarse. El tejido empresarial es el verdadero motor de nuestra economía y la fuente principal de empleo y bienestar para los placentinos", ha manifestado.

Una administración facilitadora

Con este propósito, el alcalde ha destacado la importancia de mantener una interlocución directa desde el ayuntamiento para conocer las necesidades reales de pymes, autónomos, comerciantes e industriales.

"Con COEPCA compartimos un diagnóstico claro y una misma visión de futuro. El ayuntamiento no va a ser un obstáculo, sino un facilitador. Queremos agilizar procesos, escuchar las demandas reales de nuestros comerciantes e industriales y seguir proyectando a Plasencia como el nodo logístico, comercial y de servicios de referencia en el norte de la región", ha apuntado Dóniga.

Colaboración

Por su parte, el presidente de COEPCA, Diego Hernández, ha agradecido la recepción del equipo de gobierno municipal y ha valorado positivamente su disposición para trabajar junto a la organización empresarial.

Ambas partes han expresado su intención de avanzar en iniciativas concretas que "beneficien al sector empresarial placentino y contribuyan al desarrollo económico de la ciudad".