Plasencia reúne a abuelos, nietos y familias en una jornada de juegos y convivencia en La Isla.

El parque de La Isla de Plasencia se convertirá este viernes, 24 de julio, en un gran espacio de encuentro entre generaciones con motivo del Día de los Abuelos y Abuelas. La jornada, organizada por el ayuntamiento, busca que las personas mayores compartan tiempo, actividades y experiencias con sus nietos y con el resto de la familia.

De esta forma, se ha preparado una propuesta que combinará "ejercicio, diversión y convivencia" en un entorno al aire libre. El Ayuntamiento de Plasencia pretende así reconocer la aportación cotidiana de los mayores, pero también reforzar su "participación activa" en la vida de la ciudad.

Castillos hinchables acuáticos

La concejala responsable, Mayte Díaz, ha explicado que las actividades se desarrollarán entre las 11.00 y las 15.00 horas y estarán abiertas a toda la ciudadanía. Entre ellas, habrá juegos y deportes intergeneracionales, un taller de activación mental, sesiones de gimnasia, pintacaras y distintas propuestas de dinamización musical.

Además, durante toda la mañana circulará por el recinto un tren turístico familiar. La principal novedad de esta edición serán los castillos hinchables acuáticos, por lo que Díaz ha recomendado a los participantes que acudan con traje de baño.

La concejala de Mayores de Plasencia, con el cartel de la actividad. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Una mañana para compartir

La edil ha subrayado que las actividades no quieren ser solo un homenaje simbólico. "Queremos que sea una jornada para compartir, mantenerse activos y disfrutar en familia, pero también para reconocer todo lo que los abuelos y abuelas aportan cada día", ha señalado.

Díaz ha destacado especialmente el papel que muchas personas mayores desempeñan en la organización diaria de los hogares y en el cuidado de los nietos. También ha resaltado su contribución a la transmisión de valores como el "esfuerzo, el respeto, la solidaridad y el compromiso".

Actividades frente a las altas temperaturas

La celebración tendrá lugar dos días antes del oficial de los Abuelos y Abuelas, que se conmemora cada 26 de julio coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana. El ayuntamiento ha escogido nuevamente La Isla por tratarse de un espacio adecuado para la convivencia y para la práctica de actividades saludables.

Por otro lado, ante las altas temperaturas previstas (aunque la máxima este viernes será de 31 grados según la Aemet), a lo largo de la mañana se repartirán agua, zumos y otros refrigerios. Díaz ha invitado a participar a abuelos, nietos y familias y ha señalado que "la mejor manera de reconocer a nuestros mayores es contar con ellos, escucharlos y ofrecerles espacios en los que puedan participar".

Abierto el plazo para la Feria Senior

Por otro lado, la concejala ha aprovechado para anunciar también la apertura del plazo de inscripción para la quinta edición de la Feria Senior, que se celebrará el próximo 3 de octubre, entre las 11.00 y las 19.00 horas, en la Plaza Mayor y la Plaza de Abastos.

La convocatoria está dirigida a asociaciones, empresas, entidades y colectivos relacionados con la atención, los servicios y las actividades destinadas a las personas mayores. Las organizaciones interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico feriasenior@plasencia.es.

El Consejo del Mayor recorrerá los barrios

Díaz ha explicado que estas iniciativas forman parte del trabajo continuado que desarrolla la Concejalía de Mayores durante todo el año para mejorar la participación, el bienestar y la calidad de vida de este sector de la población. "No hablamos de acciones aisladas, sino de mantener una relación permanente con las personas mayores y conocer directamente sus necesidades", ha señalado.

Dentro de esta estrategia, ha anunciado que el Consejo del Mayor iniciará una nueva etapa con reuniones itinerantes en hogares, asociaciones y centros de mayores de la ciudad. El objetivo es acercar este órgano de participación a sus usuarios, recoger propuestas y diseñar junto a ellos nuevas actuaciones municipales.