Se multiplican las quejas en Plasencia por malos olores procedentes de la depuradora.

En el año 2020, dos años después de que fueran adjudicadas, comenzaron las obras de ampliación y mejora del sistema general de saneamiento y depuración de Plasencia. Debían haber finalizado al menos en 2024, sin embargo, llevan más de un año paradas y una de las consecuencias más patentes es el mal olor que desprende la instalación.

Así, en los últimos meses se han multiplicado las quejas públicas de vecinos sobre malos olores, que se han extendido a varios barrios, en función de cómo y en qué dirección sople el viento.

En San Lázaro, San Miguel, Sor Valentina...

Situada junto al viaducto de la variante norte, no hay más que pasar con el coche por la zona para comprobar el olor, que también se ha dejado sentir en el barrio de San Lázaro y en San Miguel.

Una imagen de las obras de la depuradora de Plasencia, paradas. / Toni Gudiel

Pero incluso vecinos de Sor Valentina Mirón y la ronda del Salvador lo han denunciado en sus redes sociales. "Es nauseabundo", ha afirmado uno, mientras otro ha advertido de la posibilidad de un problema sanitario grave porque "los malos olores de una Estación Depuradora (EDAR) suelen deberse a compuestos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Pueden causar dolores de cabeza, náuseas, irritación ocular y problemas respiratorios".

Preocupación municipal

Precisamente, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, se ha reunido esta semana con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y este asunto ha estado sobre la mesa.

El ayuntamiento ha subrayado: "Somos plenamente conscientes del malestar que generan estos episodios de malos olores en la ciudad, y nos preocupa mucho".

Es más, en su opinión, "la solución definitiva a este problema pasa, de forma ineludible, por la nueva estación depuradora, una infraestructura que consideramos prioritaria e imprescindible para Plasencia".

Agilizar los trámites

Por eso, el gobierno local ha hecho hincapié en que "es evidente que el proyecto acumula un retraso considerable por parte del Ministerio respecto a los plazos previstos, tras el parón que sufrieron las obras, y la necesidad de una nueva licitación para que se reanuden".

En este punto ha situado la reunión con la Confederación. "Estamos manteniendo una interlocución constante con la Confederación Hidrográfica del Tajo para agilizar los trámites pendientes y acelerar al máximo la reanudación de los trabajos. Porque esta obra no admite más demoras".

Vista del estado actual de la depuradora de Plasencia. / Toni Gudiel

Adjudicada hace 8 años

La Dirección General de Aguas adjudicó los trabajos a Acciona Construcción y Acciona Agua en 2018 por un importe inicial de 19.855.983,34 euros.

El proyecto incluía la remodelación y ampliación de las instalaciones para poder conducir los vertidos de aguas residuales de entonces y futuros estimados hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Plasencia y su posterior tratamiento de acuerdo con las directrices establecidas en la Directiva Marco del Agua.

La actuación, declarada de interés general y con un plazo de ejecución de 44 meses, es decir, tres años y medio, incluía la remodelación de varios tramos de los colectores existentes.

También contemplaba la ejecución de un tanque de tormentas en el colector del Valle del Jerte y la ampliación de la EDAR de Plasencia para que pueda tratar todo el caudal de agua que llega a las instalaciones procedentes del Valle del Jerte.

Retrasos, modificado y suspensión

en enero de 2022, ya se había producido "un ligero retraso por la tramitación de la autorización de uso de explosivos para llevar a cabo las excavaciones previstas". Así lo confirmó entonces el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Posteriormente, se firmó un primer modificado del proyecto, que elevó el gasto a 21,8 millones y amplió el plazo de ejecución a 81 meses.

Hace justo un año, en julio de 2025, la empresa solicitó una "suspensión total temporal de los trabajos" porque existían "circunstancias sobrevenidas que causan una imposibilidad de ejecución del proyecto en su día supervisado y aprobado por la administración pública". Desde entonces, los trabajos no han avanzado, nadie trabaja en la obra y los olores son cada vez mayores.