Delegaciones
El nuevo concejal del gobierno de Plasencia asumirá Transportes, Tráfico y Movilidad
José Antonio Fernández Merchán tomará posesión en el próximo pleno y sustituirá a José María Nisa
Después de los últimos vaivenes en la corporación del Ayuntamiento de Plasencia, con entradas y salidas de concejales y del propio alcalde, en el próximo pleno quedará constituida nuevamente al completo con la incorporación del nuevo concejal del equipo de gobierno del PP, José Antonio Fernández Merchán.
El nuevo regidor municipal, David Dóniga, se ha reunido ya con el futuro edil y le ha comunicado cuáles serán sus áreas de trabajo: Tráfico, Transportes y Movilidad.
Pediatra y del atleti
Dóniga ha destacado en sus redes sociales que se trata de "tres delegaciones fundamentales para seguir mejorando nuestra ciudad".
De momento, le ha deseado "mucho éxito en esta nueva etapa" y se ha mostrado "convencido de que su trabajo contribuirá a hacer de Plasencia una ciudad cada día más cómoda, segura y accesible para todos".
Fernández Merchán es pediatra del Servicio Extremeño de Salud y, según la información de sus redes sociales, practica natación en la Asociación Deportiva ADP96, le gusta la fotografía y es "del atleti". Estudió en el colegio Claret de Don Benito y en la Universidad de Extremadura.
El autobús urbano
Sobre la mesa le esperan proyectos importantes como el pliego del nuevo servicio de autobuses urbanos, imprescindible para mejorar todos los aspectos de los que ahora adolece el servicio y que han plasmado los propios usuarios en unas encuestas elaboradas por la empresa que está elaborando la documentación.
Más paradas, menos tiempos de espera, autobuses más modernos, en definitiva, un servicio a la altura de una ciudad que ha ganado población, con numerosas cuestas y mucha extensión.
Nueva ordenanza del taxi
También, el ayuntamiento ha anunciado recientemente la elaboración de una nueva ordenanza relacionada con el servicio del taxi, otra tarea que tendrá que supervisar el nuevo concejal, así como todo lo relacionado con el Tráfico, en colaboración con la Policía Local y la Concejalía de Interior, que seguirá asumiendo Dóniga.
Con la incorporación de Fernández Merchán y antes de David Moreno, que ha asumido Educación y Universidad, el alcalde mantendrá Interior, Comunicación, Innovación, Eventos estratégicos y Patrimonio Histórico Artístico.
Moreno ha entrado en el ayuntamiento para cubrir la salida de Fernando Pizarro y Fernández lo hará por la marcha de José María Nisa.
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