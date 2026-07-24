La patronal cacereña propone convertir el aeródromo de Mirabel en un motor de atracción de inversiones para Plasencia.

La Confederación Provincial Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA) tiene un proyecto para el desarrollo de Plasencia, que ha denominado Plasencia 2035y es "una hoja de ruta que recoge las principales líneas de actuación que, a juicio del tejido empresarial, "deben marcar el desarrollo económico de la ciudad durante la próxima década".

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto, que ya ha presentado al alcalde, David Dóniga, es la propuesta de convertir el aeródromo de Mirabel en "motor de atracción de inversiones".

La importancia del aeródromo

Según ha explicado la confederación empresarial tras una reunión mantenida entre su presidente, Diego Hernández, y el alcalde placentino, el aeródromo, ubicado "a solo 24 kilómetros de Plasencia", es "una de las grandes oportunidades de futuro para la ciudad".

La patronal cacereña considera que esta infraestructura "puede convertirse en un elemento diferenciador para atraer inversión, favorecer la implantación de empresas y desarrollar nuevas actividades relacionadas con la logística, la aviación corporativa, la formación especializada, la innovación y el turismo".

Una imagen de la reunión del presidente de COEPCA con el alcalde y la edil Belinda Martín. / CEDIDA

El proyecto para Plasencia

Respecto al documento Plasencia 2035, plantea "una estrategia basada en la colaboración entre administraciones y empresarios para atraer inversiones, generar empleo y reforzar el papel de Plasencia como referente económico del norte de Extremadura".

Entre sus principales líneas de actuación, se encuentran la ampliación del suelo industrial, la agilización administrativa, el impulso a la vivienda, la creación de un clúster de desarrollo económico y el aprovechamiento de infraestructuras estratégicas.

Desbloqueo de Martín Palomino

El presidente de COEPCA ha destacado tras la reunión con Dóniga que "Plasencia tiene una oportunidad histórica para mirar al futuro con ambición. El desbloqueo de Martín Palomino, fruto del compromiso de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y del alcalde de Plasencia, David Dóniga, demuestra que cuando existe liderazgo institucional y cooperación los grandes proyectos salen adelante. Ahora debemos dar un paso más y trabajar con una visión de ciudad que trascienda una legislatura y marque el rumbo de Plasencia hasta 2035".

Además, Hernández ha hecho hincapié en que "Plasencia es un diamante en bruto. Disponemos de una ubicación privilegiada y de infraestructuras como el aeródromo de Mirabel que pueden convertirse en un importante motor para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas".

Colaboración y compromiso

La reunión, la primera mantenida entre el presidente de COEPCA y el alcalde desde su toma de posesión, ha servido también para trasladar la felicitación de la Confederación por el inicio del nuevo mandato municipal y hacerla extensiva al gobierno de María Guardiola "por haber impulsado junto al Ayuntamiento de Plasencia, encabezado por David Dóniga, el desbloqueo definitivo de la transformación de la avenida Martín Palomino".

Para la Confederación, este logro "constituye un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones, el compromiso institucional y la voluntad política permiten convertir en realidad proyectos estratégicos que durante años parecían inalcanzables".

Punto de partida

COEPCA ha subrayado que ha coincidido con el ayuntamiento en la necesidad de "mantener una colaboración permanente para impulsar proyectos estratégicos que permitan fortalecer la economía local, en coordinación con la Junta de Extremadura".

La Confederación confía en que Plasencia 2035 sirva como "punto de partida para construir, desde el consenso y la cooperación institucional, una ciudad más competitiva, innovadora y preparada para liderar el desarrollo económico del norte de Extremadura".