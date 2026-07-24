El refugio de animales de Plasencia, al límite: sin espacio, furgoneta ni dinero para pienso.

El Refugio de animales de Plasencia, una instalación municipal que gestiona la protectora del mismo nombre, está al límite. El verano ha llegado y con esta época, más abandonos de animales, pero el refugio ya no puede acoger más.

No solo eso porque, al hecho de no bajar de 100 animales recogidos, lo que obliga a estar cerrado a nuevas acogidas, se añade también que se ha averiado la furgoneta que utilizan para trasladarse a por animales y tampoco tienen ya dinero para comprar pienso.

Cerrado por falta de espacio

Lo explica la presidenta de la protectora, Salud Mateos, que está a la espera de que Ana María Gallego, la edil responsable de la nueva Concejalía de Bienestar Animal creada por el alcalde David Dóniga, se ponga en contacto con la protectora para transmitirle sus necesidades y demandas.

La primera es la del espacio. Hace años que se ha quedado pequeño para acoger a la cantidad de perros que se abandonan, no solo en Plasencia, sino también en municipios de la zona norte. "De 100 perros no bajamos, así que no tenemos espacio y no podemos acoger a más animales", lamenta Mateos.

Salud Mateos, con animales recogidos en el refugio de Plasencia, en una imagen de archivo. / Toni Gudiel

Más abandonos en verano

A esto se suma, además, que el verano es una época del año en la que aumentan los abandonos. Este mes de julio está siguiendo la misma línea que años anteriores. "El número de animales abandonados es similar o un poco superior al de otros años", explica Mateos.

Hay que tener en cuenta también que, en agosto, todavía "sube un poco más" porque es el mes que muchos eligen para marcharse de vacaciones y dejan a su mascota abandonada por no llevársela con ellos.

Sin vehículo de transporte

Otro problema que tiene ahora la protectora es la falta de vehículo para recoger a animales, ya sea en la ciudad o alrededores. La protectora ha avisado de que la furgoneta de la que disponen está averiada y "hasta que el vehículo sea reparado y vuelva a estar operativo, no podremos realizar desplazamientos para recoger perros ni proceder al movimiento de la jaula-trampa".

Salud ha explicado que el ayuntamiento ya cuenta con un presupuesto de la reparación, pero "hasta que no dé el visto bueno, el mecánico no arregla la furgoneta". Mientras tanto, la Policía Local "colabora" cuando puede.

Sin dinero

La tercera limitación con la que se encuentra actualmente la protectora de animales es la económica. La presidenta subraya que la subvención que les dio el ayuntamiento el año pasado ya se ha agotado porque tenían pagos pendientes y ahora "no tenemos dinero para el pienso de los animales".

A pesar de que la dotación económica municipal ha aumentado, la protectora señala que sigue siendo insuficiente dados los elevados gastos de manutención de un centenar de perros, sumado al coste veterinario. Al final, sobreviven gracias a que los propios voluntarios adelantan dinero de su bolsillo o las clínicas veterinarias asumen la deuda hasta que la protectora les paga.

Oficina por arreglar

Salud suma a todo lo anterior que la oficina que tienen en el propio refugio no se encuentra en condiciones de uso porque está "destrozada" y es necesaria una obra de adecuación. El ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para que se ejecute pero, mientras tanto, "he tenido que hacer el papeleo de adopciones encima del maletero de un coche".

También están a la espera de que la UTE de aguas limpie "un pozo que se va a empezar a atascar.

En definitiva, no uno, sino numerosos problemas para el refugio, que la protectora está a la espera de transmitir al ayuntamiento porque necesitan una solución "urgente" para garantizar el bienestar de los animales recogidos.