La avería de una máquina retrasa el plan de asfaltado y el bacheo en caliente en Plasencia.

A finales del mes de febrero, el Ayuntamiento de Plasencia comenzó a señalizar todos los baches que poblaban las calles de la ciudad para tenerlos localizados una vez que pudiera comenzar la campaña de bacheo. A esto se sumó la licitación del nuevo plan de asfaltado, que llegará a 12 calles y se adjudicó el 8 de mayo.

Aunque a primeros de junio, la brigada de obras realizó un bacheo en frío para tapar los socavones más peligrosos, ni las obras del plan de asfaltado ni las de bacheo en caliente, ambas ya adjudicadas, han podido comenzar todavía. ¿El problema? Una máquina averiada.

Sin máquina, seguirán los baches

Así lo ha explicado la concejala delegada, Mayte Díaz, que ha afirmado que está a la espera de que la empresa adjudicataria de ambos proyectos repare la máquina para que los placentinos puedan comenzar a ver cómo desaparecen los baches de las calles.

Díaz espera que el problema se solucione en breve y puedan comenzar pronto los trabajos, que cambiarán la fisonomía de numerosas calles, empezando por las 12 donde no se actuará en baches concretos, sino en toda la vía, una medida mucho más duradera que el bacheo.

Toni Gudiel

Contrato firmado desde junio para el plan

En este caso, el contrato se adjudicó el 8 de mayo por 511.922,77 euros, IVA incluido y la firma del contrato entre el ayuntamiento y la adjudicataria fue el 5 de junio. Han pasado, por tanto, ya un mes y veinte días sin que se haya iniciado el plan. Una vez comience, la empresa contará con un plazo de cuatro meses para finalizarlo.

Las calles que se verán beneficiadas por este plan serán la avenida Felipe VI, desde la calle Profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca, así como en la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

También se asfaltará la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda, y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última vía.

Más calles que se asfaltarán

Otra de las zonas incluidas será la calle Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín. El plan llegará además a la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, hasta la calle José Echegaray.

La intervención incorpora la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo, la calle Villa la Mazuela completa y los aparcamientos de la avenida de Alemania entera, junto con su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

Del mismo modo, se actuará en la calle de la Estación, desde el inicio, y en su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. El asfaltado llegará también a la calle Manuel García Matos completa y a la calle Obispo Don Adán.

Los problemas con el bacheo

En cuanto a las iniciativas del ayuntamiento para tapar cuanto antes los baches con campañas de bacheo, han pasado por diversas vicisitudes. Por un lado, salió a licitación un acuerdo marco por un periodo de cuatro años que quedó desierto y hay que licitar de nuevo con un aumento de los precios.

Por otro, se aprobó y adjudicó en abril un plan extraordinario por 308.800 euros, IVA incluido. Tenía que comenzar a ejecutarse antes del 30 de mayo pero, días antes de esa fecha, la empresa adjudicataria pidió una suspensión cautelar de los trabajos, que el ayuntamiento rechazó porque se trataba de una emergencia. Finalmente, se dejaron sin efecto la declaración de emergencia y la adjudicación.

Contratos menores

Por eso, el ayuntamiento ha recurrido a la opción del contrato menor para adjudicar el bacheo en caliente de un número determinado de baches, para ir agilizando y tapando todos los posibles.

La adjudicación ha recaído en la misma empresa del plan de asfaltado y, según ha señalado la concejala, la avería de la máquina ha dificultado también el inicio de los trabajos.