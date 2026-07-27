Desde un sobre con 1.200 euros hasta un portátil: los objetos que esperan a sus dueños en Plasencia

Un sobre con 1.200 euros, una cartera con 100 euros, un portátil, un dron e incluso una dentadura. Son solo algunos de los objetos que han terminado en la oficina de objetos perdidos que la Policía Local de Plasencia tiene en la calle del Rey, después de que alguien los encontrara en la calle y decidiera entregarlos.

Detrás de cada llave, teléfono o documento hay una persona que, en ocasiones, desconoce que su pertenencia está a salvo. Por eso, los agentes locales Felipe y Alfredo, responsables del servicio, quieren que los placentinos sepan que la oficina existe y que preguntar puede ser suficiente para recuperar algo que ya daban por perdido.

Llaves, carteras y teléfonos móviles

Las cajas acumuladas en la oficina ofrecen una imagen de lo que los ciudadanos pierden con mayor frecuencia. Hay gafas, bolsos, tarjetas bancarias y sanitarias, documentos de identidad, pendientes, cámaras fotográficas, ropa y numerosos juegos de llaves.

Felipe y Alfredo explican que las llaves llegan prácticamente todos los días. Muchas veces se trata de juegos de viviendas, pero también aparecen mandos de garaje y llaves de vehículos cuya sustitución puede resultar especialmente cara. Sin embargo, algunos propietarios no acuden a preguntar, quizá porque disponen de una copia o porque simplemente no saben dónde buscar.

Una dentadura, audífonos y hasta un dron

Entre los objetos más insólitos que han pasado por la oficina figura una dentadura. "Ha sido lo más curioso", señala Alfredo. Además, han recibido varios audífonos, aparatos pequeños y costosos que pueden caerse sin que su propietario se dé cuenta hasta bastante después.

Por otro lado, también les ha llegado un dron, tabletas, ordenadores portátiles, cámaras de fotos y hasta alguna maleta llena de ropa que alguien se dejó en un hotel. Algunos de estos objetos permanecen durante meses sin que nadie los reclame. Para los responsables del servicio, esto demuestra que todavía hay muchas personas que desconocen la existencia de esta oficina o que no imaginan que alguien haya entregado lo que perdieron.

Qué hacer cuando se pierde algo

El primer paso es acudir a la oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Plasencia o llamar al teléfono 607 842 136 para consultar si el objeto ha sido entregado. La oficina funciona de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. También se puede preguntar en la jefatura local de La Mazuela, pero le derivarán al servicio de la calle del Rey.

No basta, sin embargo, con señalar que se ha perdido una cartera, unas llaves o un teléfono. Para evitar que una pertenencia termine en manos de quien no es su dueño, los agentes solicitan una descripción detallada. Preguntan, por ejemplo, cuándo y dónde pudo perderse, cuántas llaves contiene el juego, cómo es el llavero o qué elementos había dentro de una cartera o un bolso.

Demostrar que el objeto es suyo

Cuando se trata de un teléfono móvil, la comprobación puede ser tan sencilla como introducir correctamente el código PIN o describir la funda, el modelo u otros detalles. En el caso del dinero, el propietario debe indicar la cantidad aproximada, el lugar donde lo llevaba y las circunstancias en las que cree que lo perdió.

Además, todos los objetos que entran en la oficina quedan registrados con su fecha de entrega. Los agentes han creado una base de datos propia que les permite llevar un control de las pertenencias, de la persona que las encontró y del tiempo que llevan almacenadas. Este sistema también facilita las búsquedas cuando alguien acude semanas o meses después.

La búsqueda del propietario

La labor de Felipe y Alfredo no se limita a esperar detrás de una mesa. Su implicación es total y, cada vez que reciben un objeto, tratan de encontrar a su dueño con la información disponible. "Nosotros lo hacemos cada vez que viene algo", explican. Si aparece documentación de una persona de Plasencia, normalmente pueden localizarla mediante los datos municipales. También contactan con otros ayuntamientos cuando el propietario reside en alguna localidad cercana.

En el caso de las llaves y de otros objetos que no contienen información personal, la Policía Local recurre también a sus redes sociales, donde se publica una imagen o una descripción general, siempre evitando mostrar detalles que permitirían a cualquiera hacerse pasar por el propietario. Como consecuencia, numerosas personas han conseguido reconocer lo que habían perdido.

Colaboración de la Policía Nacional

Los teléfonos requieren un procedimiento diferente. Los agentes fotografían el terminal y su tarjeta y trasladan la información a la Policía Nacional, que puede comprobar si existe alguna denuncia por pérdida o sustracción y obtener los datos del titular a través de sus propios sistemas.

Esta colaboración resulta especialmente útil cuando el teléfono está bloqueado y no existe ninguna pista visible sobre su propietario. De esta manera, aunque el móvil permanezca físicamente custodiado en la oficina de objetos perdidos, la Policía Nacional puede contribuir a identificar y avisar a la persona que lo estaba buscando.

Carteras abandonadas tras un robo

Otro aspecto que señalan los agentes es que una parte de las carteras que llegan a la oficina procede de robos cometidos durante el mercadillo. Quien sustrae la cartera "suele quedarse con el dinero y luego la tira", todavía con el DNI, las tarjetas u otros documentos personales en su interior.

Cuando el propietario reside en Plasencia o en algún municipio próximo, generalmente es posible localizarlo. La situación se complica si se trata de un turista o de una persona que está de paso, ya que los agentes no siempre disponen de un teléfono al que llamar. Aun así, tratan de contactar con su ayuntamiento o con la Policía Local de su lugar de residencia.

Qué hacer si encuentra un objeto

Quien encuentre una cartera, unas llaves, un móvil o cualquier otra pertenencia debe entregarla en esta oficina de la Policía Local. Allí se anotan sus datos y las circunstancias del hallazgo. Este registro es importante porque permite reconstruir dónde y cuándo apareció el objeto, pero también porque la persona que lo entrega conserva determinados derechos sobre él.

Felipe y Alfredo señalan que, si transcurren dos años sin que aparezca el propietario, se contacta con la persona que realizó la entrega para que pueda recuperarlo, especialmente cuando se trata de dinero o de un objeto de valor.

La alegría de recuperar lo que se daba por perdido

Precisamente, los agentes destacan que lo más satisfactorio de su trabajo es la reacción de quienes cruzan la puerta pensando que será imposible recuperar su cartera, sus documentos o las llaves del coche y descubren que alguien se tomó la molestia de entregarlos. Porque, en ocasiones, ese gesto evita tener que renovar toda la documentación, cancelar tarjetas o asumir el elevado coste de sustituir determinados dispositivos.

Ese componente humano es, precisamente, una de las mayores satisfacciones del servicio que ofrecen estos dos agentes en segunda actividad porque, además, detrás de un cajón lleno de llaves u objetos etiquetados, está la colaboración de ciudadanos anónimos que han actuado con integridad y empatía.