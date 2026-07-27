Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla.

La cuenta atrás para derribar un edificio en plena travesía de Plasencia, en la avenida Calvo Sotelo, ya está en marcha. El ayuntamiento ha aprobado ya a través de la junta de gobierno el plan de seguridad y salud de las obras, el último trámite necesario antes de que pueda comenzar la demolición.

La importancia de la actuación es que permitirá retirar un inmueble de tres plantas levantado junto a las escaleras de la avenida, en las traseras de la catedral, y dejar visible un nuevo tramo de la muralla próximo al postigo de Santa María. La zona lleva vallada varias semanas.

Último trámite

El ayuntamiento adjudicó el pasado 5 de junio las obras de demolición a la empresa Myrmex Solutions. Posteriormente, la adjudicataria presentó el plan que establece las medidas de seguridad que deberán aplicarse durante el derribo, que ya ha recibido el informe favorable del coordinador de seguridad y salud.

Esta aprobación del plan despeja el camino para que las máquinas puedan entrar en el inmueble, aunque el acuerdo municipal no concreta todavía la fecha en la que comenzarán los trabajos.

Una permuta

El derribo culminará un proceso iniciado hace más de tres años. En marzo de 2023, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, explicó que el ayuntamiento estaba tramitando una permuta para adquirir el edificio, compuesto por dos viviendas y un local comercial.

El acuerdo contemplaba que el consistorio entregara a sus propietarios un solar municipal en Ciudad Jardín y otros 19.000 euros en metálico. Hernández cifró entonces el valor aproximado del inmueble en unos 80.000 euros y defendió la operación como una oportunidad para "poner en valor el patrimonio" de la ciudad.

Junto al cubo de Santa María

La compra tenía un objetivo, retirar una construcción situada junto al cubo del postigo de Santa María, detrás de la catedral, y recuperar visualmente una parte de la fortificación que permanece oculta desde la avenida Calvo Sotelo.

El proceso avanzó durante 2024. En noviembre de ese año, el ayuntamiento ya había completado la adquisición del edificio y había aprobado tanto el proyecto de ejecución como la licencia necesaria para demolerlo. La autorización municipal llegó después del pronunciamiento favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cáceres.

Vigilancia arqueológica

Patrimonio ha dado su visto bueno a la intervención, aunque ha exigido que el seguimiento arqueológico sea especialmente cuidadoso. Así, la vigilancia deberá centrarse tanto en los materiales que aparezcan durante el derribo como en cualquier posible afección a la propia muralla.

Esta cautela responde a la ubicación del inmueble, adosado a uno de los elementos históricos del recinto amurallado y en un entorno de especial sensibilidad patrimonial. El edificio se encuentra además en una de las principales travesías urbanas, a escasos metros de la catedral y de uno de los accesos peatonales al casco histórico.

Con todo, el derribo del inmueble permitirá ampliar la visión del lienzo defensivo de la ciudad y abrir una nueva perspectiva de la muralla desde la avenida. El consistorio considera que esta recuperación puede contribuir también a mejorar la imagen de uno de los principales accesos al centro monumental.

La puerta Talavera, tras los derribos de edificios. / Toni Gudiel

Plan de murallas

La actuación forma parte de una estrategia más amplia anunciada por el gobierno municipal en junio de 2023 para intervenir en nueve tramos de la muralla placentina. El propósito, según explicó entonces el concejal de Urbanismo, era "poner en práctica el plan director y generar nuevos recursos turísticos".

Entre las posibilidades planteadas se encontraban la creación de un paseo vinculado a la fortificación y el desarrollo de una ruta lumínica que permitiera reconocer los distintos tramos y elementos del monumento.

El proyecto de la avenida Calvo Sotelo se suma a otros procesos municipales destinados a recuperar espacios de muralla ocupados por construcciones privadas, como los impulsados en la puerta Talavera, con varios derribos ya ejecutados.