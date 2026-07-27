Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Comercio y sostenibilidad

Plasencia da luz verde a Resotex 2026, que volverá a tomar la zona centro en septiembre

La tercera edición reunirá moda sostenible, artesanía y reciclaje textil del 18 al 20

Plasencia da luz verde a Resotex 2026, que volverá a tomar el centro en septiembre.

Plasencia da luz verde a Resotex 2026, que volverá a tomar el centro en septiembre. / Toni Gudiel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Plasencia volverá a convertirse en septiembre en escaparate de la moda sostenible de España y Portugal. La junta de gobierno del ayuntamiento ya ha aprobado la celebración de Resotex 2026 y ha autorizado el uso de algunos de los principales espacios del centro histórico durante los días de esta feria textil, entre el 18 y 20 de septiembre.

La tercera edición de la feria ocupará la plaza Mayor, la plaza de abastos y la plaza de la Catedral con exposiciones, talleres, intervenciones artísticas y desfiles que defenderán la sostenibilidad, otra forma de producir, vender y consumir ropa frente a la moda rápida.

Promovido por la Diputación

El ayuntamiento ha autorizado a la Diputación Provincial de Cáceres, organizadora de Resotex, a utilizar estos tres espacios públicos y ha aprobado también la dotación del suministro eléctrico necesario para las actividades previstas en la plaza Mayor y en el entorno de la catedral.

Fotogalería | Plasencia inaugura Resotex, la feria que pone el foco en la moda sostenible

Fotogalería | Plasencia inaugura Resotex, la feria que pone el foco en la moda sostenible

Ver galería

Fotogalería | Plasencia inaugura Resotex, la feria que pone el foco en la moda sostenible / Toni Gudiel

La autorización aprobada por la junta de gobierno establece, no obstante, algunas limitaciones. Por problemas de disponibilidad, la organización no podrá contar con el claustro de Las Claras ni con el quiosco de la plaza Mayor. El consistorio tampoco podrá facilitar las vallas solicitadas para proteger las obras expuestas y delimitar el espacio destinado al desfile de moda.

La feria se extenderá por las calles que unen la plaza Mayor con la catedral. La programación inicial contempla casetas para marcas sostenibles, demostraciones artesanales, talleres prácticos, encuentros de oficios y actividades de participación ciudadana. Las calles que conectan estos espacios también podrán acoger señalización e intervenciones artísticas.

Tres jornadas

Resotex celebrará en 2026 una edición más concentrada que la inaugural. La primera feria se desarrolló en 2024 durante doce días, entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, mientras que el programa del próximo septiembre se concentrará en tres jornadas.

No obstante, el objetivo se mantiene y es presentar una alternativa a la fast fashion, el modelo basado en comprar prendas a bajo precio, utilizarlas durante poco tiempo y desecharlas rápidamente. Frente a ese sistema, Resotex apuesta por diseños duraderos, procesos artesanales, materiales reciclados y una segunda vida para la ropa usada.

La Diputación ha planteado la cita como un espacio de promoción y sensibilización sobre la economía circular y, además de las zonas comerciales, la feria incluirá espacios de reflexión, acciones educativas, exposiciones y propuestas dirigidas a que el público participe de manera directa en la recuperación de residuos textiles.

Un escaparate

La experiencia de las dos primeras ediciones ha convertido Resotex en un escaparate para diseñadores, artesanos, asociaciones y pequeñas empresas. En 2025, la plaza Mayor reunió a 35 expositores procedentes de España y Portugal, con productos elaborados a partir de corcho, piel, punto, tejidos reutilizados y otros materiales.

Entre los participantes, estuvo el diseñador de Montehermoso Andrés Campos, que ya había desfilado en la edición inaugural y regresó al año siguiente con un expositor dedicado a prendas y materiales regionales. "Es un espacio donde exponerte, darte a conocer", explicó entonces sobre la oportunidad que la feria ofrece a los creadores.

Artesanía local

La feria ha contado igualmente con proyectos como La Tiendula de Cáceres, dedicada a la elaboración artesanal de muñecos infantiles; Moda re-, de Cáritas; y Placeat, que crea bolsos y complementos a partir de prendas vaqueras reutilizadas.

Estos proyectos convivieron en la última edición con diseñadores y empresas de moda, joyería, complementos y productos infantiles. La propuesta pretende demostrar que la sostenibilidad no se limita al reciclaje, sino que también pasa por la calidad, la producción de proximidad y la fabricación de artículos concebidos para durar.

Noticias relacionadas y más

La vicepresidenta primera de Hacienda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz, destacó en 2025 que Resotex funciona como escaparate para el "emprendimiento" de diseñadores y artesanos que "generan riqueza en el territorio". También definió la feria como un encuentro para transformar lo que antes se consideraba un desecho en un nuevo recurso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
  2. Detenido en Plasencia por hacerse pasar por otra persona en el examen teórico de conducir
  3. Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte
  4. Aida vuelve a abrazar a su perrita Boira en el hospital de Plasencia: 'Ha sido el mejor regalo de mi vida
  5. Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas
  6. Plasencia da luz verde a 26 nuevas viviendas protegidas en el antiguo PIR La Data
  7. El nuevo concejal del gobierno de Plasencia asumirá Transportes, Tráfico y Movilidad
  8. Un golpe a su avión deja a un vecino de Plasencia en Menorca para ver la final del Mundial con su ahijado

Plasencia da luz verde a Resotex 2026, que volverá a tomar la zona centro en septiembre

Plasencia da luz verde a Resotex 2026, que volverá a tomar la zona centro en septiembre

Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla

Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla

Desde un sobre con 1.200 euros hasta un portátil: los objetos que esperan a sus dueños en Plasencia

Desde un sobre con 1.200 euros hasta un portátil: los objetos que esperan a sus dueños en Plasencia

El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: "Ahora toca vivir un poco"

El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: "Ahora toca vivir un poco"

La avería de una máquina retrasa el plan de asfaltado y el bacheo en caliente en Plasencia

La avería de una máquina retrasa el plan de asfaltado y el bacheo en caliente en Plasencia

Se multiplican las quejas en Plasencia por malos olores procedentes de la depuradora

Se multiplican las quejas en Plasencia por malos olores procedentes de la depuradora

Detenidos dos hombres como presuntos autores del apuñalamiento en Casatejada

La patronal cacereña propone convertir el aeródromo de Mirabel en un motor de atracción de inversiones para Plasencia

La patronal cacereña propone convertir el aeródromo de Mirabel en un motor de atracción de inversiones para Plasencia
Tracking Pixel Contents