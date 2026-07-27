Plasencia da luz verde a Resotex 2026, que volverá a tomar la zona centro en septiembre

Plasencia volverá a convertirse en septiembre en escaparate de la moda sostenible de España y Portugal. La junta de gobierno del ayuntamiento ya ha aprobado la celebración de Resotex 2026 y ha autorizado el uso de algunos de los principales espacios del centro histórico durante los días de esta feria textil, entre el 18 y 20 de septiembre.

La tercera edición de la feria ocupará la plaza Mayor, la plaza de abastos y la plaza de la Catedral con exposiciones, talleres, intervenciones artísticas y desfiles que defenderán la sostenibilidad, otra forma de producir, vender y consumir ropa frente a la moda rápida.

Promovido por la Diputación

El ayuntamiento ha autorizado a la Diputación Provincial de Cáceres, organizadora de Resotex, a utilizar estos tres espacios públicos y ha aprobado también la dotación del suministro eléctrico necesario para las actividades previstas en la plaza Mayor y en el entorno de la catedral.

Fotogalería | Plasencia inaugura Resotex, la feria que pone el foco en la moda sostenible / Toni Gudiel

La autorización aprobada por la junta de gobierno establece, no obstante, algunas limitaciones. Por problemas de disponibilidad, la organización no podrá contar con el claustro de Las Claras ni con el quiosco de la plaza Mayor. El consistorio tampoco podrá facilitar las vallas solicitadas para proteger las obras expuestas y delimitar el espacio destinado al desfile de moda.

La feria se extenderá por las calles que unen la plaza Mayor con la catedral. La programación inicial contempla casetas para marcas sostenibles, demostraciones artesanales, talleres prácticos, encuentros de oficios y actividades de participación ciudadana. Las calles que conectan estos espacios también podrán acoger señalización e intervenciones artísticas.

Tres jornadas

Resotex celebrará en 2026 una edición más concentrada que la inaugural. La primera feria se desarrolló en 2024 durante doce días, entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, mientras que el programa del próximo septiembre se concentrará en tres jornadas.

No obstante, el objetivo se mantiene y es presentar una alternativa a la fast fashion, el modelo basado en comprar prendas a bajo precio, utilizarlas durante poco tiempo y desecharlas rápidamente. Frente a ese sistema, Resotex apuesta por diseños duraderos, procesos artesanales, materiales reciclados y una segunda vida para la ropa usada.

La Diputación ha planteado la cita como un espacio de promoción y sensibilización sobre la economía circular y, además de las zonas comerciales, la feria incluirá espacios de reflexión, acciones educativas, exposiciones y propuestas dirigidas a que el público participe de manera directa en la recuperación de residuos textiles.

Un escaparate

La experiencia de las dos primeras ediciones ha convertido Resotex en un escaparate para diseñadores, artesanos, asociaciones y pequeñas empresas. En 2025, la plaza Mayor reunió a 35 expositores procedentes de España y Portugal, con productos elaborados a partir de corcho, piel, punto, tejidos reutilizados y otros materiales.

Entre los participantes, estuvo el diseñador de Montehermoso Andrés Campos, que ya había desfilado en la edición inaugural y regresó al año siguiente con un expositor dedicado a prendas y materiales regionales. "Es un espacio donde exponerte, darte a conocer", explicó entonces sobre la oportunidad que la feria ofrece a los creadores.

Artesanía local

La feria ha contado igualmente con proyectos como La Tiendula de Cáceres, dedicada a la elaboración artesanal de muñecos infantiles; Moda re-, de Cáritas; y Placeat, que crea bolsos y complementos a partir de prendas vaqueras reutilizadas.

Estos proyectos convivieron en la última edición con diseñadores y empresas de moda, joyería, complementos y productos infantiles. La propuesta pretende demostrar que la sostenibilidad no se limita al reciclaje, sino que también pasa por la calidad, la producción de proximidad y la fabricación de artículos concebidos para durar.

La vicepresidenta primera de Hacienda de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz, destacó en 2025 que Resotex funciona como escaparate para el "emprendimiento" de diseñadores y artesanos que "generan riqueza en el territorio". También definió la feria como un encuentro para transformar lo que antes se consideraba un desecho en un nuevo recurso.