Más de 300 bancos y papeleras renuevan Plasencia, con La Coronación aún pendiente.

Bancos y papeleras que sustituyen a otros viejos o rotos o instalados en espacios donde antes no los había. Es lo que han podido ver los placentinos en las últimas semanas porque el Ayuntamiento de Plasencia ha completado ya la instalación de 343 elementos, entre bancos, merenderos y papeleras, en parques, barrios y calles de la ciudad.

La intervención no ha llegado, sin embargo, a La Coronación, uno de los parques más utilizados de Plasencia y donde hay bastante mobiliario dañado, del que se quejan los usuarios. El gobierno local ha señalado que "hay otra licitación pendiente" para ampliar la renovación a más espacios y que esta zona también está incluida en un proyecto de mejora de la iluminación.

Primera renovación

El proyecto ejecutado ha supuesto la colocación de 115 bancos, 11 merenderos y 217 papeleras. Entre ellos, se encuentran 36 elementos resistentes a las pintadas: 25 bancos y once mesas de merendero fabricados con materiales reciclables y preparados para soportar la humedad, la intemperie, los aceites y los ácidos.

Banco y papelera instalado en Miralvalle, frente a La Coronación. / Toni Gudiel

La empresa placentina Bosque Urbano SL se ha encargado del suministro y la instalación de los bancos y merenderos por 42.882,40 euros. La firma barcelonesa Parques y Jardines Fábregas SLU ha colocado las papeleras por otros 32.556,26 euros.

El coste total ha ascendido a 75.438,66 euros, frente a los 130.273,50 euros fijados como presupuesto base de licitación. La adjudicación ha permitido reducir en 54.834,84 euros la cantidad máxima prevista inicialmente. Las dos empresas han ampliado además hasta cinco años la garantía del mobiliario.

Los parques

Los 25 bancos y los once merenderos resistentes a las pintadas se han distribuido entre los parques de Los Pinos y La Isla. El primero ha recibido 15 bancos y tres mesas, mientras que en La Isla se han instalado diez bancos y ocho merenderos.

La actuación ha incluido otros 90 bancos de plástico diseñados para no necesitar mantenimiento. San Miguel y El Pilar han recibido doce cada uno; La Data, diez; Rosal de Ayala, ocho; y entre Miralvalle y Cañada Real se han colocado catorce.

Banco roto en el parque de La Coronación de Plasencia. / Toni Gudiel

Otros seis se han instalado en Ciudad Jardín; cinco, en Virgen de Guadalupe; cuatro, en el Cotillo de San Antón; y tres tanto en Los Mártires como en Los Monjes. Los trece restantes se han destinado a Intramuros.

Más papeleras

La renovación se ha completado con 217 papeleras de dos modelos diferentes. Un total de 187 están fabricadas en plástico, son de color marrón y tienen capacidad para bolsas de 50 litros. Las otras 30 son semicirculares, están elaboradas en acero y admiten bolsas de 40 litros.

Las papeleras metálicas se han instalado íntegramente en Intramuros. Las de plástico se han repartido por los barrios incluidos en el proyecto, además de Los Pinos, donde se han colocado 20; La Isla, que ha recibido 23; y la plaza de Puerto de Béjar, con tres.

La Coronación

La distribución deja todavía pendiente el parque de La Coronación, pese a tratarse de un espacio frecuentado diariamente por familias, personas mayores y vecinos de distintos puntos de la ciudad. Es un refugio para las altas temperaturas del verano y hay usuarios prácticamente todo el día.

Papelera rota en el parque de La Coronación. / Toni Gudiel

Ninguno de los 343 elementos adquiridos en esta actuación se ha destinado a esta zona, aunque el ayuntamiento ha explicado que la renovación del mobiliario urbano continuará porque se va a adquirir nuevo mobiliario para llegar a más espacios. Por el momento, no ha precisado cuántos elementos podrían instalarse en La Coronación ni cuándo se tramitará o ejecutará esa nueva contratación.

El parque también figura en un proyecto municipal de mejora de la iluminación que está en estudio e incluirá también otras zonas.

La instalación del nuevo mobiliario se ha financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, destinados a la modernización del sector turístico.