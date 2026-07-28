La Junta destina 626.759 euros a dirigir y vigilar las obras de Martín Palomino en Plasencia.

La Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso para ejecutar la esperada remodelación de las avenidas Martín Palomino y de España, en Plasencia. Como continuación a la autorización de la contratación de las obras, aprobada el pasado 16 de julio, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación de la asistencia técnica que se encargará de dirigir, controlar y vigilar los trabajos.

El contrato, dotado con 626.759,26 euros, incluirá también la coordinación de seguridad y salud durante la transformación del antiguo trazado de la N-630, convertido desde hace años en una de las principales vías urbanas de la ciudad.

Control de las obras

La asistencia técnica supervisará la correcta ejecución del proyecto, comprobará el cumplimiento de los plazos y las condiciones establecidas y coordinará las medidas de prevención necesarias durante los trabajos.

Esta contratación es independiente de la ejecución material de las obras, cuya licitación ha sido autorizada con un presupuesto base de 15.527.641 euros. La inversión será financiada a partes iguales por la Junta de Extremadura y el Gobierno central.

GALERÍA | Martín Palomino de Plasencia, 30 años para renovar 1,9 kilómetros de avenidas /

El proyecto actuará sobre cerca de 1,9 kilómetros de las avenidas Martín Palomino y de España, correspondientes al antiguo recorrido de la carretera N-630. Aunque inicialmente tenía carácter interurbano, la completa urbanización de su entorno la ha convertido en un eje principal de Plasencia.

Transformación integral

Cabe señalar que la intervención contempla nuevas glorietas, carriles bici y zonas ajardinadas, además de la renovación de las aceras y la modernización de las redes de abastecimiento y alumbrado. El objetivo es mejorar la movilidad, la seguridad vial y la accesibilidad para peatones y ciclistas.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, explicó el 16 de abril que el proyecto supondrá una "transformación integral" de la antigua travesía y permitirá solucionar los problemas de circulación que se producen en una de las arterias más importantes de la ciudad.

Las obras tendrán un plazo de ejecución previsto de 18 meses desde su adjudicación y el Ejecutivo regional ya indicó que intentaría "ir agilizando trámites" para que puedan comenzar "lo antes posible".

Inversión plurianual

En cuanto a la dotación de las obras, los presupuestos autonómicos distribuyen la inversión total del proyecto, que asciende a 16.734.305 euros, entre cuatro anualidades. La Junta ha reservado 720.514 euros para 2026, 8.374.165 euros para 2027, 7.616.640 euros para 2028 y 22.986 euros para 2029.

Manzano ha defendido que la actuación permitirá descongestionar el centro de Plasencia, aumentar la fluidez del tráfico y mejorar la conexión entre ambos lados del río. También ha destacado que hará la zona "mucho más accesible y transitable para los peatones y los ciclistas".

La reforma responde a una reivindicación planteada durante más de tres décadas por los vecinos de Plasencia. El proyecto fue aprobado definitivamente por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en marzo de 2025, después del periodo de información pública y alegaciones.

Rechazo empresarial

La propuesta ha contado, sin embargo, con el rechazo de la Asociación de Empresarios y Residentes de las avenidas de España y Martín Palomino. El colectivo ha cuestionado algunos cambios en las glorietas y ha asegurado que el diseño no se ajusta completamente al Plan General Municipal.

La Junta reconoció en su respuesta a las alegaciones que el proyecto no ha podido seguir "escrupulosamente" el planeamiento municipal, aunque defendió que mantiene su filosofía principal y que algunos de los elementos inicialmente previstos no cumplían la normativa vigente.

Las alegaciones fueron rechazadas y la tramitación ha continuado hasta la autorización de las obras y de la asistencia técnica que se encargará de supervisar su ejecución.