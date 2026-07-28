Formación y empleo
Plasencia abre un curso gratuito de albañilería sostenible con bolsa de empleo
La formación constará de un total de 170 horas y preparará a los alumnos para la transformación ecológica del sector
Plasencia ha abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de Albañilería Sostenible, promovido por la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (PYMECON), y dirigido a personas que quieran formarse y buscar una oportunidad laboral en el sector de la construcción.
El programa ofrecerá 150 horas de formación presencial y otras 20 para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). Además, como los participantes también tendrán acceso a una bolsa de empleo, una vez finalizada la formación.
Oficio sostenible
La principal característica del curso es su orientación hacia la construcción sostenible, un ámbito que está ganando peso por las nuevas exigencias de eficiencia energética, reducción de emisiones y rehabilitación del parque de edificios.
De hecho, la Unión Europea ha marcado como objetivo duplicar el ritmo anual de rehabilitación energética antes de 2030. Esta transformación está generando nuevas necesidades de cualificación y obliga a adaptar los oficios tradicionales de la construcción a técnicas y procesos más sostenibles.
Los trabajadores de la construcción están considerados, además, entre los perfiles estratégicos para cumplir los objetivos de la transición ecológica. De hecho, los organismos públicos de empleo han detectado una demanda creciente de formación relacionada con las competencias verdes y la actualización profesional.
Formación presencial
El curso de Pymecon se desarrollará del 21 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 15.30 a 21.00 horas. Las plazas son limitadas y el periodo de inscripción ya se encuentra abierto.
La iniciativa combina el aprendizaje de un oficio con la preparación necesaria para trabajar en un sector que continúa demandando profesionales en Extremadura y que afronta una progresiva transformación hacia modelos más eficientes y respetuosos con el medioambiente.
Programa PAF26
La formación se enmarca en el programa PAF26, impulsado junto a la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Clúster de la Energía de Extremadura.
Las personas interesadas en participar en el curso pueden solicitar información o formalizar su inscripción a través de los teléfonos 927 41 18 94 y 682 282 793.
- El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
- Detenido en Plasencia por hacerse pasar por otra persona en el examen teórico de conducir
- Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
- Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte
- Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas
- Plasencia da luz verde a 26 nuevas viviendas protegidas en el antiguo PIR La Data
- Desde un sobre con 1.200 euros hasta un portátil: los objetos que esperan a sus dueños en Plasencia
- El nuevo concejal del gobierno de Plasencia asumirá Transportes, Tráfico y Movilidad