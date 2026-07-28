Plasencia abre un curso gratuito de albañilería sostenible con bolsa de empleo.

Plasencia ha abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de Albañilería Sostenible, promovido por la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (PYMECON), y dirigido a personas que quieran formarse y buscar una oportunidad laboral en el sector de la construcción.

El programa ofrecerá 150 horas de formación presencial y otras 20 para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). Además, como los participantes también tendrán acceso a una bolsa de empleo, una vez finalizada la formación.

Oficio sostenible

La principal característica del curso es su orientación hacia la construcción sostenible, un ámbito que está ganando peso por las nuevas exigencias de eficiencia energética, reducción de emisiones y rehabilitación del parque de edificios.

De hecho, la Unión Europea ha marcado como objetivo duplicar el ritmo anual de rehabilitación energética antes de 2030. Esta transformación está generando nuevas necesidades de cualificación y obliga a adaptar los oficios tradicionales de la construcción a técnicas y procesos más sostenibles.

Curso de Pymecon en Plasencia, en una imagen de archivo. / Pymecon

Los trabajadores de la construcción están considerados, además, entre los perfiles estratégicos para cumplir los objetivos de la transición ecológica. De hecho, los organismos públicos de empleo han detectado una demanda creciente de formación relacionada con las competencias verdes y la actualización profesional.

Formación presencial

El curso de Pymecon se desarrollará del 21 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 15.30 a 21.00 horas. Las plazas son limitadas y el periodo de inscripción ya se encuentra abierto.

La iniciativa combina el aprendizaje de un oficio con la preparación necesaria para trabajar en un sector que continúa demandando profesionales en Extremadura y que afronta una progresiva transformación hacia modelos más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Programa PAF26

La formación se enmarca en el programa PAF26, impulsado junto a la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Clúster de la Energía de Extremadura.

Las personas interesadas en participar en el curso pueden solicitar información o formalizar su inscripción a través de los teléfonos 927 41 18 94 y 682 282 793.