Plasencia nada por los niños saharauis con las 'Brazadas Solidarias'.

La piscina municipal de Plasencia se convertirá el próximo jueves, 30 de julio, en el escenario de una nueva edición de las Brazadas Solidarias, una iniciativa que unirá deporte y cooperación para apoyar a los niños saharauis acogidos este verano en la ciudad y su entorno. La actividad se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas y estará abierta a todas las familias.

El Club Natación Plasencia y la Asociación Deportiva Plasencia 96 colaborarán con la asociación Huella de Hayat y el ayuntamiento en una jornada en la que se recaudarán donativos y material destinado a los campamentos de refugiados. Cada participante podrá adquirir un dorsal solidario por un euro, independientemente de que nade o no durante la actividad.

Calendario deportivo y solidario

El concejal de Deportes, Alberto Belloso, ha explicado este lunes que la iniciativa forma parte del calendario solidario municipal de 2026 y ha agradecido la implicación de los clubes y de la asociación. El edil ha animado a familias, niños y usuarios de la piscina a participar y aportar productos que puedan resultar útiles para los menores saharauis.

Presentación de las 'Brazadas solidarias' por los niños saharauis, en Plasencia. / Toni Gudiel

"Lo que prima es la solidaridad, la empatía y todos esos valores que nos hacen más humanos y más sociales", ha señalado el responsable municipal, quien ha destacado la importancia de dar visibilidad a las entidades que trabajan para ofrecer oportunidades a niños que viven en situaciones especialmente desfavorecidas.

Un euro solidario

Por su parte, Juan Jesús Mateos, vocal del Club Natación Plasencia, ha explicado que la aportación de un euro permitirá adquirir un dorsal simbólico. No obstante, no será necesario participar en ninguna prueba concreta, ya que el objetivo es facilitar que cualquier persona que se acerque a la piscina pueda colaborar con la asociación.

"Es un euro, que parece poca cosa, pero es un granito que, si entre todos colaboramos, al final resulta que es bastante", ha afirmado Mateos. También ha subrayado que la totalidad de la recaudación obtenida mediante los dorsales se destinará a Huella de Hayat, al igual que una parte de los ingresos por la venta de camisetas conmemorativas y otros productos del club.

Actividades acuáticas

La organización preparará también actividades acuáticas y propuestas lúdicas para los menores. Mateos ha explicado que el pasado año se realizaron juegos fuera de la piscina que no tuvieron muchos participantes, por lo que la experiencia ha llevado a los clubes a apostar en esta ocasión por dinámicas dentro del agua, un recurso especialmente valorado por los niños procedentes de los campamentos.

Desde la Asociación Deportiva Plasencia 96, su representante ha señalado que la edición anterior fue "una experiencia muy grata" y ha avanzado que también se incorporarán actividades creativas. "Saber que son niños y niñas los que están disfrutando de algo que es extraordinario para ellos nos llena el alma", ha señalado.

Material escolar sí, leche no

Además de los donativos económicos, la jornada permitirá recoger material escolar, toallitas, pañales, gel, cereales y papillas. La presidenta de Huella de Hayat, Montse López, ha pedido expresamente que no se entregue leche, debido a los problemas que este producto ocasionó en algunos niños, después de su envío durante la campaña anterior.

"Este año hemos dicho al ayuntamiento y a las dos asociaciones que leche no se traiga", ha explicado López. Según ha señalado, algunos menores tuvieron dificultades para consumirla, posiblemente por un cambio de marca o de formulación, por lo que la asociación ha decidido no incluirla entre los productos que serán trasladados a los campamentos.

Huella de vida

A su vez, la presidenta ha destacado que el material escolar y los alimentos recogidos el pasado año fueron enviados en octubre y llegaron correctamente a sus destinatarios. La asociación recibió posteriormente imágenes de los niños utilizando los productos, una comprobación que, según ha indicado, permite conocer el resultado directo de las aportaciones, ya que no utilizan intermediarios.

También ha explicado que Huella de Hayat es la nueva denominación de la antigua Asociación Sáhara Plasencia, que significa huella de vida y el cambio ha coincidido con la renovación de la directiva y con una nueva etapa para la entidad.

Vacaciones en Paz

La asociación ha conseguido traer este verano a la zona de Plasencia a 25 niños saharauis dentro del programa Vacaciones en Paz. La presidenta ha señalado que la cifra ha aumentado respecto a años anteriores y ha defendido la utilidad de actividades como las Brazadas Solidarias para dar a conocer la realidad del pueblo saharaui.

"Gracias a eventos como estos se les da voz y se ve más al pueblo saharaui, que realmente es lo que necesita", ha afirmado López. Los menores permanecerán durante los meses de verano con familias de acogida antes de regresar a los campamentos.

La secretaria de la asociación, Yolanda Corisco, ha incidido en las dificultades cotidianas que atraviesan las familias en los campos de refugiados, donde el agua y los alimentos son escasos. Ha explicado que algunas familias reciben bidones de entre 50 y 60 litros que deben administrar durante varios meses, incluso con temperaturas que pueden alcanzar los 55 o 60 grados.

"El agua allí es a cuentagotas", ha señalado Corisco, quien ha destacado que aportaciones que pueden parecer pequeñas desde Plasencia adquieren una enorme importancia cuando llegan a los campamentos.

Ayuda directa

Las responsables de Huella de Hayat han explicado que cada envío queda documentado mediante vídeos y fotografías en los que se muestra la recepción y el reparto de los productos. De esta forma, las personas que colaboran pueden comprobar que el material llega a manos de los menores.

"Cuando ves que lo que tú has donado está en manos de un niño, dices: ha llegado", ha afirmado la secretaria. Durante los últimos meses, la entidad ha recogido también juguetes y mochilas, que han sido distribuidos entre las familias saharauis.