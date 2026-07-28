Plasencia regula terrazas, barras y música exterior en el Martes Mayor: estas son las normas

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado las normas que regularán el funcionamiento de las terrazas, las barras y la música exterior de los establecimientos hosteleros durante el Martes Mayor de este año. Las medidas buscan compatibilizar la actividad festiva de los próximos 3 y 4 de agosto con la seguridad, la movilidad de los asistentes y el descanso de los vecinos.

La regulación, aprobada por la junta de gobierno local, afecta principalmente a los negocios situados en el centro histórico y establece cuándo tendrán que cesar los equipos de música, qué terrazas deberán retirarse y en qué condiciones podrán sustituirse las mesas y sillas por barras. También permitirá la colocación de toldos ante las altas temperaturas previstas.

Zonas afectadas

Las normas se aplicarán a los bares de la Plaza Mayor, San Esteban y las plazas de la Catedral, San Nicolás, Ansano y San Martín. También alcanzarán a los establecimientos ubicados en las zonas ocupadas por puestos de artesanía, espectáculos u otras actividades organizadas por el ayuntamiento.

Toni Gudiel

Lo fundamental es que los hosteleros deberán facilitar la instalación de los puestos y de los elementos necesarios para desarrollar el programa de la celebración. Por ese motivo, las terrazas tendrán que limitarse al espacio que quede disponible y no podrán obstaculizar las actividades municipales.

Toldos y música exterior

Como novedad, la normativa ha incorporado una medida dirigida a mitigar las previsibles altas temperaturas durante la celebración de la fiesta. De esta forma, los bares podrán instalar toldos o elementos similares para proporcionar sombra en sus espacios exteriores.

Por otro lado, según el acuerdo municipal, los locales podrán utilizar equipos de música en sus espacios exteriores, siempre a un volumen controlado, hasta que comiencen los conciertos programados en la Plaza Mayor. Así, el lunes 3 de agosto, con Dani Serra y Dasoul programados, deberán apagarla a las 21.30 horas, mientras que el martes 4 tendrá que cesar a las 22.00 horas.

Tampoco podrán coincidir conciertos o actuaciones organizados en otros puntos del centro con los programados por el ayuntamiento y cualquier actividad que se pretenda desarrollar en la vía pública deberá contar previamente con la correspondiente autorización municipal.

Barras y terrazas

Los establecimientos podrán solicitar la instalación de una barra en el espacio que tengan autorizado como terraza. Las peticiones deberán presentarse en el registro general del ayuntamiento y los negocios no podrán ocupar una superficie mayor de la que ya tienen concedida.

Además, las barras y terrazas tendrán que dejar libre el paso bajo los soportales y garantizar la circulación segura de los peatones. El ayuntamiento ha señalado que esta obligación será especialmente importante en la Plaza Mayor, donde se espera una elevada concentración de público.

Respecto al Lunes Menor, una hora antes de los conciertos deberán retirarse las terrazas situadas en el lateral comprendido entre la calle Talavera y la fachada del ayuntamiento. La misma medida se aplicará al tramo que va desde la calle Los Quesos hasta el edificio consistorial.

No obstante, la Policía Local podrá ordenar la retirada de otras terrazas si la afluencia de asistentes lo hiciera necesario. En estos casos, los hosteleros podrán sustituirlas por barras, pero deberán respetar el espacio autorizado y mantener libres las zonas de paso.

Horario de cierre

Como es habitual, el ayuntamiento ha pedido a la Junta de Extremadura una ampliación especial de dos horas en el horario de cierre de los establecimientos públicos. La petición se refiere a la noche del lunes 3 al martes 4 y se aplicará en función de la categoría de cada negocio.

Es una solicitud que suele autorizar la Junta cada año debido a la importancia de la celebración, declarada de Interés Turístico Regional.