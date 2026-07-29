La Junta acelera: las empresas ya pueden optar a ejecutar la obra de Martín Palomino en Plasencia.

En menos de 15 días, la Junta de Extremadura ha acelerado todos los trámites para sacar a licitación las obras de las avenidas Martín Palomino y España de Plasencia. El día 16 de julio, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación de los trabajos; esta semana, la contratación de la asistencia técnica y este miércoles ya se ha publicado la licitación de los trabajos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De esta forma, se ha abierto el plazo para que las empresas presenten sus ofertas para ejecutar las obras de humanización de ambas avenidas. Las mercantiles interesadas tienen ahora un plazo de 15 días hábiles para hacerlo, hasta el 2 de septiembre.

Como ya aprobó la Junta, el contrato cuenta con un presupuesto máximo de 15.527.641,03 euros, impuestos incluidos, (12.832.761,18 euros más IVA) y fija un plazo de ejecución de 18 meses, que se hará por fases.

Plano de la zona de actuación en Martín Palomino de Plasencia. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Los trámites administrativos

Las empresas deberán presentar sus propuestas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para participar tendrán que registrarse previamente y enviar dentro del plazo establecido tanto la documentación administrativa como su oferta económica.

Una vez que el plazo termine, la mesa de contratación comprobará la documentación y valorará las propuestas. Después, ordenará las ofertas según la puntuación obtenida y elevará una propuesta al órgano encargado de adjudicar el contrato.

Una vez adjudicada la obra y firmado el contrato, la empresa dispondrá de 18 meses para ejecutar los trabajos, que se organizarán por fases debido a la extensión y las características de la actuación.

Un carril por sentido

El proyecto que ahora ha salido a licitación presenta cambios respecto al que se dio a conocer el 11 de marzo de 2024. La propuesta inicial contemplaba dos carriles por sentido, viales de servicio, aparcamientos y carril bici, pero la asociación de empresarios de las avenidas se mostró en contra de algunos de sus planteamientos.

Cuatro meses después, el diseño incorporó las peticiones planteadas por los empresarios con una importante modificación, la reducción de dos carriles a uno por sentido.

De esta forma, en Martín Palomino se habilitará un carril por sentido de 3,25 metros de anchura, junto a aparcamientos, aceras y viales de servicio.

Imagen del proyecto de Martín Palomino en Plasencia. / JUNTA DE EXTREMADURA

Carril bici en la avenida de España

En la avenida de España, los carriles de circulación tendrán una anchura de 3,50 metros. El proyecto también incluye arcenes, medianas, viales de servicio de 3,25 metros, plazas de aparcamiento, carril bici y aceras.

La actuación persigue ordenar el tráfico rodado, hacer accesible todo el tramo para peatones y ciclistas y reorganizar los servicios urbanos.

El proyecto incluirá además varias rotondas, nuevos pasos de peatones, semáforos y se reorganizarán las paradas de autobús. Uno de los aspectos que siguen criticando los empresarios son las rotondas porque afirman que impedirán el acceso de camiones a las naves y así lo expusieron en sus alegaciones, que fueron denegadas.

Por otro lado, los trabajos incorporarán el ajardinamiento de diferentes espacios, nueva iluminación y mobiliario urbano. Además, se renovarán todas las redes de servicios que discurren por las avenidas.