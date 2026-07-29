Plasencia y el MSU-Norte unen fuerzas para impulsar la plataforma logística de Fuentidueñas y el consorcio histórico.

El Ayuntamiento de Plasencia y la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura han acordado trabajar conjuntamente para avanzar en varios proyectos estratégicos para la ciudad. Entre las prioridades, se encuentran el desarrollo de la Plataforma Logística e Industrial de Fuentidueñas y la constitución del Consorcio Plasencia, Ciudad Histórica.

La agenda compartida también incluye la futura estación del AVE, la continuación de la autovía EX-A1 y la celebración en Plasencia de la quinta Reunión Ibérica sobre la conexión entre Moraleja y Castelo Branco. Ambas partes se han reunido este miércoles y volverán a hacerlo a finales de septiembre para revisar los acuerdos y abordar las inversiones de los presupuestos de 2027.

Trabajo conjunto

El alcalde, David Dóniga, y la concejala Mayte Díaz han mantenido la primera reunión de coordinación con una delegación de MSU-Norte, encabezada por su portavoz, Francisco Martín, y el gerente de Pymecon, José Luis Iglesias. También han participado representantes de Altup, ENDEMO, asociaciones vecinales y entidades sociales.

Martín ha calificado el encuentro como "una reunión muy positiva, de trabajo" y ha explicado que la alianza ha trasladado al alcalde la necesidad de reforzar las relaciones de Plasencia con las nueve comarcas del norte extremeño, la Junta y el Gobierno de España. MSU-Norte le ha entregado además un documento con 20 propuestas, diez prioritarias y diez destacadas, para Plasencia y el norte de la región.

Reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de Plasencia y el MSU-Norte. / CEDIDA

Suelo industrial

La Plataforma Logística e Industrial de Fuentidueñas ha ocupado una parte central del encuentro. MSU-Norte y Pymecon han reclamado que la Junta adopte la decisión política y presupuestaria necesaria para comenzar a desarrollar unas 300 hectáreas desde el actual polígono industrial hasta Retortillo.

"Plasencia actualmente no tiene suelo industrial desarrollado y debe ser la primera prioridad municipal para crear riqueza, captar empresas tractoras y crear empleo", han señalado sus representantes. También han defendido que el proyecto se ejecute en condiciones similares a Expacio Mérida, Expacio Navalmoral y la Plataforma Logística de Badajoz, sin que el ayuntamiento tenga que aportar terrenos o recursos económicos.

AVE y autovía

Por otro lado, el ayuntamiento y el MSU-Norte han coincidido igualmente en la necesidad de resolver de forma definitiva la ubicación de la futura estación del AVE. El estudio del Ministerio de Transportes concluye el próximo 30 de octubre y, una vez determinada la localización, la alianza ha pedido que el proyecto y las obras se liciten con agilidad para que la estación pueda estar operativa a finales de 2028 o principios de 2029.

Otro de los asuntos analizados ha sido la continuación de la autovía autonómica EX-A1. El MSU-Norte ha defendido que la Junta comience a finales de 2026 las obras del tramo de nueve kilómetros entre Moraleja y Cilleros, con una inversión superior a los 100 millones de euros. "Es vital seguir vertebrando Extremadura e invirtiendo en la autovía de la esperanza", ha afirmado Martín.

El colectivo social ha desvelado además que Plasencia acogerá además durante el otoño la quinta Reunión Ibérica de la Alianza Territorial Europea del norte de Extremadura y la Beira Baixa. Ha explicado que el encuentro se centrará en la finalización de la conexión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco, dentro del enlace internacional entre Madrid y Lisboa por el norte extremeño y Dóniga ha confirmado la participación del ayuntamiento.

Consorcio histórico

Fuera de las infraestructuras, el MSU-Norte ha entregado al alcalde un informe para constituir el Consorcio Plasencia, Ciudad Histórica. La propuesta plantea abrir un debate social e institucional sobre el modelo de un organismo dedicado a la cultura, el patrimonio y el turismo.

El documento propone que el consorcio comience a funcionar a finales de 2026 o principios de 2027, incorpore al Ministerio de Cultura y cuente con dotación económica y de personal. Sus ámbitos de actuación incluirían el tejido arquitectónico, la mejora bioclimática del casco histórico, los equipamientos culturales, los espacios públicos y privados y la promoción turística de la ciudad.

La alianza también ha planteado que el consejo rector reserve dos vocalías para representantes de la sociedad civil placentina, una vinculada a la cultura y el patrimonio y otra al sector turístico, ambas con voz pero sin voto.

Estatutos del consorcio

Dóniga ha agradecido el informe y ha explicado que el ayuntamiento ya está trabajando en los estatutos del consorcio y en la cesión de las instalaciones del edificio del Doctor Trujillo. También ha avanzado que mantendrá reuniones con responsables de la Junta y de la Diputación de Cáceres para avanzar en su constitución, que ha anunciado este mismo mes.

El documento se trasladará a ambas administraciones y a los grupos municipales y autonómicos y, a finales de septiembre, el ayuntamiento y el MSU-Norte celebrarán una nueva reunión para comprobar el avance de los compromisos y estudiar su incorporación a los presupuestos de 2027.