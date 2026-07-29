Plasencia reunirá a diez hamburgueserías extremeñas en Torre Lucía: fechas del concurso

Plasencia volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas. El ayuntamiento ha autorizado la celebración de la segunda edición de The Masters Burgers, un concurso que reunirá en la Torre Lucía a diez restaurantes y hamburgueserías de Extremadura.

El certamen se desarrollará del 3 al 6 de septiembre y tendrá como principal aliciente la clasificación de su ganador para la fase nacional del campeonato. La organización deberá abrir además la participación a los restaurantes y establecimientos hosteleros de la ciudad que estén interesados.

Segunda edición

La empresa The Masters Grill Fest es quien ha solicitado repetir en Plasencia la experiencia desarrollada el pasado año y la junta de gobierno le ha dado el visto bueno. De esta forma, durante cuatro jornadas, los establecimientos participantes competirán por presentar la mejor propuesta de hamburguesa y representar posteriormente a Extremadura en la siguiente fase del concurso.

De momento, se conoce la fecha de la cita gastronómica, aunque no se han detallado todavía los nombres de las diez hamburgueserías participantes, precios, horarios de apertura ni las actividades complementarias.

Presentación del concurso de hamburguesas celebrado el año pasado en Plasencia. / Toni Gudiel

En Torre Lucía

Lo que también se sabe ya es que el concurso volverá a instalarse en la Torre Lucía, un recinto que, según ha señalado la Policía Local en un informe, permite desarrollar el encuentro sin afectar al tráfico ni a la seguridad vial.

Por otro lado, la organización ha solicitado disponer de suministro eléctrico, agua y un escenario. Como respuesta, el ayuntamiento ha indicado que podrá aportar hasta 10 kilovatios de potencia, un punto de conexión de agua y una plataforma de 7,5 por 6 metros. La energía adicional y el resto de las instalaciones los tendrá que contratar la empresa promotora.

Además, los responsables del encuentro deberán devolver el recinto en el mismo estado en el que les sea entregado, con especial atención a la limpieza. En caso de daños o de que sea necesaria una actuación municipal posterior, los gastos se cargarán a la organización.

Condiciones

La superficie prevista para el certamen alcanza los 600 metros cuadrados. La empresa tendrá que abonar 875 euros por la ocupación del espacio público, mientras que la cuantía de la fianza permanecerá pendiente hasta que los servicios municipales valoren las necesidades de limpieza y tratamiento de residuos.

Además, cada puesto de alimentación deberá presentar la documentación sanitaria y una declaración responsable con al menos diez días de antelación. La organización será responsable de cumplir la normativa alimentaria y de adoptar las medidas de seguridad necesarias durante las cuatro jornadas.

Según recoge la junta de gobierno, el ayuntamiento ha prohibido la conexión a la red de alumbrado público y ha condicionado la autorización definitiva a que se entregue toda la documentación técnica exigida antes del comienzo del concurso.