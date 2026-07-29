UP Plasencia abre la polémica por el coste del concierto de Taburete, 108.900 euros.

El pasado 10 de julio, el grupo madrileño Taburete, liderado por Willy Bárcenas, actuó en la Torre Lucía de Plasencia. Fue la única actuación del denominado festival Esencial del Ayuntamiento de Plasencia y las entradas costaron 30 euros más gastos de gestión.

El grupo municipal Unidas Podemos Plasencia ha denunciado este miércoles el "gasto desmedido" realizado por el ayuntamiento para la contratación de Taburete, por un total de 108.900 euros, IVA incluido, una cantidad que dobla, triplica e incluso cuadruplica la que otros ayuntamientos han pagado este año por un concierto del mismo grupo.

Lo que otros han pagado

En concreto. El Ayuntamiento de Ciudad Real ha contratado a una empresa como representación del grupo por un total de 24.200 euros IVA incluido para un concierto que tuvo lugar el 23 de marzo.

Presentación del concierto de Taburete en Plasencia. / Toni Gudiel

Posteriormente, el Ayuntamiento de Segovia ha pagado 35.000 euros por otro concierto que dio Taburete el 28 de junio. El 10 de julio actuó el grupo en Plasencia y el 22 lo ha hecho en Ceuta por 45.000 euros.

En todos los casos, son cantidades muy alejadas a los 108.900 euros que ha pagado Plasencia, por lo que la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha subrayado que, ya que se trata de "dinero público, lo mínimo es explicar por qué el importe del contrato con Plasencia es mucho mayor que el del resto de los ayuntamientos".

Más presupuesto para el Martes Mayor

Además, Mata ha destacado que toda la programación musical de la feria de junio ha costado 133.127 euros, con lo que la contratación del concierto de los madrileños ha supuesto "el 82% de la programación de ferias".

En su opinión, el gobierno local podría haber invertido menos dinero en este concierto y haber elaborado una "programación más potente en verano para reforzar y apoyar el Martes Mayor", sobre todo cuando se quiere que sea Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha afirmado.

A propósito, Mata ha dicho que el concierto del Lunes Menor, del cantante Dasoul, está "financiado íntegramente por la Diputación de Cáceres".

La tramitación en Plasencia

Respecto al contrato del Ayuntamiento de Plasencia, se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad, que consiste en pedir ofertas a varias empresas.

No obstante, en este caso, el solo se podía firmar con una empresa en concreto porque tenía "la exclusividad para el concierto de Taburete el sábado 10 de julio de 2026 en la localidad de Plasencia".

Así se hizo, por 90.000 euros más IVA. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del contrato se aprobaron por una resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio, que ratificó después la junta de gobierno municipal el día 3. Mata también ha criticado que esa gestión se hiciera por resolución del alcalde, con lo que preguntará todas estas cuestiones en el pleno de este viernes.

La respuesta del ayuntamiento

Ante las críticas, el gobierno local ha señalado, como ejemplo, que "la comparación entre el importe abonado por el Ayuntamiento de Plasencia y el del concierto celebrado en Ceuta no puede realizarse atendiendo únicamente a la cifra del contrato, ya que se trata de modelos de producción completamente diferentes. El formato de contratación determina el coste final", ha subrayado.

Así, en el caso de Plasencia, ha apuntado que "el concierto se organiza bajo un modelo llave en mano, lo que significa que el ayuntamiento contrata un espectáculo completo e independiente por un importe de 108.000 euros. Este presupuesto no corresponde únicamente al caché del artista, sino que incluye toda la producción necesaria para hacer posible el evento".

Entre otros, ha nombrado "escenario y estructura; equipos de sonido conforme al rider técnico; iluminación y pantallas LED; grupos electrógenos de alta potencia; personal técnico de montaje y desmontaje; carga y descarga; seguridad específica de la producción..." En suma, "todos los medios técnicos y logísticos exclusivos para ese día".

Coste íntegro de la producción

De esta forma, "el ayuntamiento asume el coste íntegro de producir un concierto desde cero". Siguiendo con el ejemplo de Ceuta, ha señalado que el concierto de Taburete "se celebró dentro del festival Ceuta Music Park, donde la infraestructura técnica ya estaba instalada para varios conciertos. En este caso, el escenario, el sonido, la iluminación, el personal técnico y el resto de la producción se comparten entre todos los artistas del cartel", lo que "permite repartir los costes de producción entre varias actuaciones, de modo que la cantidad abonada por cada concierto se corresponde prácticamente con el caché neto del artista, sin asumir el coste completo de la infraestructura".

Por tanto, el ayuntamiento ha subrayado que "comparar directamente los 108.000 euros de Plasencia con los 45.000 euros de Ceuta conduce a una interpretación errónea, ya que no se están comparando conceptos equivalentes. En Plasencia, se contrata un espectáculo completo con toda la producción incluida, mientras que en Ceuta el concierto forma parte de un festival cuya infraestructura ya está financiada y compartida entre varias actuaciones. En consecuencia, el importe final responde a modelos de contratación diferentes y, por tanto, no son magnitudes comparables".