Adenex aboga por una evaluación ambiental "más exigente" para la planta de biometano de Plasencia

Adenex también está en contra de la planta de biometano en Plasencia. La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura considera que el proyecto "requiere una evaluación ambiental más exigente", por lo que ha presentado alegaciones.

Según ha explicado, considera que la documentación ambiental presentada por la promotora a la hora de solicitar la autorización ambiental de la Junta de Extremadura "no acredita con suficiente rigor que la instalación sea compatible con el territorio y con la protección del medio ambiente".

Evaluar su funcionamiento real

La asociación ecologista ha querido insistir en que no cuestiona "el biometano como tecnología", sino "la suficiencia de la evaluación realizada en este proyecto concreto". Explica que cualquier planta de este tipo "debe analizarse por su escala; por su vinculación real con residuos locales; por su emplazamiento y por sus efectos concretos sobre el agua, la biodiversidad, el paisaje y la población".

Vecinos de Plasencia reunidos para hablar de la planta de biometano. / CEDIDA

Por eso, considera que "el proyecto no puede presentarse únicamente como una instalación de energía renovable, sino que debe evaluarse por su funcionamiento real: una instalación industrial de tratamiento biológico de residuos, con entrada continua de materiales orgánicos; digestión anaerobia; almacenamiento de corrientes líquidas y sólidas; posibles emisiones difusas y gestión exterior de parte de los materiales resultantes".

Justificación rigurosa

Entre las principales cuestiones que ha planteado Adenex en sus alegaciones destacan la protección de las aguas superficiales y subterráneas; la correcta gestión del digestato; la evaluación de olores y emisiones difusas; la afección sobre fauna y la Red Natura 2000 y la necesidad de "analizar el proyecto de forma integrada, sin fragmentar sus impactos ni sus infraestructuras asociadas".

Adenex cree además que la elección del procedimiento de evaluación ambiental "debe justificarse de manera especialmente rigurosa". En su opinión, "las dimensiones del proyecto; la sensibilidad del lugar elegido y la entidad potencial de sus impactos obligan a valorar con más exigencia si procede someterlo a una evaluación ambiental ordinaria y no limitarse al trámite simplificado por el que se ha optado".

La ubicación elegida

La asociación ha destacado además que el emplazamiento proyectado (a la salida de Plasencia por la carretera de Montehermoso) "se sitúa en un ámbito de elevada sensibilidad territorial y ambiental, lo que obliga a extremar el principio de cautela y a justificar que se trata del emplazamiento ambiental y territorialmente más adecuado frente a otras alternativas posibles".

Lo que defiende el colectivo es que "solo podrían considerarse aceptables aquellas soluciones de pequeña escala, transparentes, ligadas a residuos realmente próximos y ambientalmente justificadas". En cambio, rechaza que "la etiqueta de economía circular o energía renovable sirva para rebajar las exigencias de control o para dar por buenos proyectos que no acreditan su compatibilidad ambiental".

La asociación ha subrayado que la transición energética y la economía circular "no pueden servir para rebajar el nivel de exigencia ambiental. Cada proyecto debe demostrar, con datos, que mejora realmente el territorio donde pretende implantarse".