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Reacción a la sentencia

Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal

El alcalde quiere "conocer la situación actual" de la asociación de vecinos y "aportar soluciones"

Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal (con una carpeta en la mano).

Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal (con una carpeta en la mano). / Toni Gudiel

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Después de la sentencia que ha condenado al presidente de la asociación de vecinos El Pilar-Plaza de Toros de Plasencia por un delito de falsedad en documento privado, el alcalde, David Dóniga, tiene previsto mantener una reunión con el colectivo.

Según ha indicado el ayuntamiento, la cita será la próxima semana y el objetivo de Dóniga es "conocer la situación actual y aportar soluciones".

Los hechos probados

La sentencia, dictada hace un mes, el 29 de junio, considera probado que, el 9 de noviembre del año 2020, el presidente vecinal del Pilar, Julián Villegas, convocó a la junta directiva y, "a pesar de que esa convocatoria no llegó nunca a celebrarse y con pleno conocimiento de que nunca tuvo lugar, Julián Villegas procedió a plasmarla en soporte documental".

Para eso, en ese documento "se hizo constar el cambio de titularidad" de dos cargos de la junta directiva, quedando nuevamente constituida. A su vez, "con la intención de hacer creer que las denunciantes habían participado en la junta directiva, procedió a simular sus firmas para que coincidieran con las de aquellas personas".

Subvenciones

Indica también el juzgado que Villegas "presentó ese soporte documental ante el ayuntamiento en dos expedientes de subvención de los años 2021 y 2022".

Es decir, que utilizó esa documentación en el trámite de las subvenciones que otorga cada año el ayuntamiento a los colectivos vecinales. Preguntado por si, a raíz de la sentencia, el gobierno local reclamará a la asociación vecinal el dinero de esas subvenciones, el ayuntamiento ha señalado que no es fácil "jurídicamente", pero informará de todos los pasos que siga en relación a la situación de la asociación de vecinos.

Cese o no cese

Precisamente, las consecuencias de la sentencia han generado diferencias de opinión en el seno del colectivo. Por un lado, las dos personas que denunciaron a Villegas han señalado que van a solicitar que convoque una asamblea general y cese de su cargo basándose en el artículo 7 de los estatutos, que señala como una de las causas de cese "una sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo".

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Por el contrario, el presidente vecinal ha señalado que no tiene previsto presentar su cese, pero sí convocar una asamblea y explicar a los vecinos lo sucedido. Además, afirma que las dos personas denunciantes ya no forman parte de la directiva vecinal porque habían sido cesadas con anterioridad, lo que estas niegan.

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