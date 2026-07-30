Plasencia busca ampliar su suelo industrial, tras alcanzar el 100% de ocupación

El suelo industrial es todavía una asignatura pendiente en Plasencia. Mientras a otras ciudades llegan grandes empresas y proliferan los expacios empresariales, en la capital del Jerte están agotados. De hecho, el Ayuntamiento de Plasencia, la Cámara de Comercio de Cáceres y la Junta de Extremadura coinciden en la necesidad de ampliar el suelo industrial de la ciudad para atraer inversiones y facilitar el crecimiento de las empresas.

La Junta ha afirmado que busca nuevos espacios, después de que el semillero de empresas y el polígono industrial hayan alcanzado el "100% de ocupación". Así, Presidencia ha subrayado que Extremadura Avante ya trabaja con los técnicos municipales para identificar terrenos destinados a usos industriales.

Falta de espacio para nuevas empresas

Precisamente, la necesidad de aumentar el suelo empresarial se ha abordado durante una reunión mantenida este miércoles en el vivero de empresas placentino entre el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, y el alcalde de Plasencia, David Dóniga.

Ambas instituciones han señalado la necesidad de disponer de suelo industrial "suficiente y competitivo", especialmente de terrenos de grandes dimensiones que permitan atender las necesidades de las empresas interesadas en instalarse en la ciudad.

Atraer proyectos industriales

El objetivo es responder tanto a los planes de crecimiento de las compañías ya asentadas como a la posible llegada de nuevos proyectos. En este sentido, el ayuntamiento y la Cámara consideran necesario que Plasencia disponga de espacios capaces de acoger inversiones de mayor tamaño.

En su opinión, estos proyectos podrían ejercer como "motores económicos" para la ciudad y su comarca, generando nuevas oportunidades empresariales y puestos de trabajo. El problema es que la falta de suelo disponible limita actualmente la capacidad de Plasencia para responder a posibles inversores.

Reunión del alcalde y concejales, en la Cámara de Comercio, en Plasencia. / Cámara de Comercio de Cáceres

Una plataforma logística

Además de nuevos terrenos industriales, el Ayuntamiento y la Cámara han defendido la conveniencia de desarrollar una plataforma logística. Esta infraestructura permitiría mejorar el transporte de mercancías y reforzar la posición empresarial de Plasencia en el norte de Extremadura, según han destacado.

Lo que ha subrayado la Cámara de Comercio es que la disponibilidad de parcelas de grandes dimensiones y de una plataforma logística resultaría "determinante" para atraer proyectos industriales y favorecer la implantación o ampliación de empresas.

La Junta busca nuevos espacios

Ante esta necesidad de suelo industrial, Presidencia de la Junta ha afirmado que el Gobierno autonómico mantiene "un compromiso firme con el desarrollo industrial de Plasencia" y trabaja para aumentar las oportunidades de implantación empresarial en la ciudad.

El Ejecutivo regional considera que la ocupación completa de las infraestructuras existentes demuestra "la capacidad de atracción y la demanda existente de suelo empresarial en la localidad". De hecho, tanto el semillero de empresas como el polígono industrial se encuentran actualmente "al 100% de ocupación".

Trabajo conjunto con el ayuntamiento

Ante esta situación, la Junta ha explicado que Extremadura Avante ha trabajado, a petición del ayuntamiento y en colaboración con sus servicios técnicos, en la identificación de nuevos espacios que puedan destinarse a usos industriales.

"Actualmente, el Ayuntamiento de Plasencia y Extremadura Avante continúan explorando fórmulas de colaboración para hacer realidad este proyecto", ha indicado la Junta. Por el momento, no se han dado a conocer la ubicación, la extensión ni las características de los terrenos estudiados.

Un proyecto aún por concretar

Tampoco se han concretado los plazos necesarios para desarrollar el nuevo suelo industrial. El proceso deberá determinar qué espacios son los más adecuados y qué actuaciones urbanísticas serán necesarias para ponerlos a disposición de las empresas.

También deberá establecerse la fórmula de colaboración y financiación para dotar los terrenos de accesos, suministros y servicios. La intención es crear una oferta industrial capaz de responder a la demanda.

Ferrocarril y burocracia

La reunión entre ayuntamiento y Cámara también ha servido para abordar la mejora de las conexiones ferroviarias de Plasencia. Sobre este aspecto, la Cámara y el ayuntamiento consideran que el tren es una infraestructura "esencial" para facilitar la movilidad de personas y mercancías y aumentar la competitividad empresarial.

Gabriel Álvarez ha reclamado igualmente una mayor agilidad en los procedimientos administrativos para reducir las cargas burocráticas. Al encuentro han asistido también el secretario general de la Cámara, Raúl Iglesias; la concejala de Turismo, Comercio y Promoción Empresarial, Belinda Martín y el concejal de Recursos Humanos, Simplificación Administrativa y Transformación Digital, Álvaro Astasio.