Suspendido un curso de FP en Plasencia después de que se hubieran inscrito 21 alumnos.

El 2 de junio, se abrió el plazo de inscripción para toda la oferta de Formación Profesional de Extremadura. En Plasencia, un total de 21 alumnos se inscribieron en el primer curso del ciclo medio de Soldadura y Calderería, que se imparte en el IES Gabriel y Galán.

Sin embargo, ninguno de ellos podrá recibir clases porque la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha decidido que no se imparta el curso a raíz de un informe desfavorable sobre el taller donde se realizan habitualmente las prácticas.

Quejas de familiares de alumnos

Ante esta situación, algunos padres se han quejado públicamente de lo ocurrido y se preguntan: "¿Estos problemas han surgido de la noche a la mañana, o ya se conocían? En el caso de que estos problemas ya se conocieran, ¿dónde han estado nuestros políticos de la Consejería de Educación y el equipo directivo del centro, que no se han puesto a trabajar en solucionarlo para el curso próximo?".

Señalan no obstante que, si los problemas son nuevos, podrían trabajar "en solucionarlo durante este verano o los primeros meses del curso, antes de tomar la decisión de que este año no se imparta el grado".

Otros han señalado también que la Junta podía haber realizado antes la gestión para tener el informe antes de abrir las inscripciones, por la decepción que ha supuesto para los alumnos inscritos.

La explicación de Educación

Ante lo ocurrido, la Consejería de Educación de la Junta ha manifestado que el primer curso del ciclo medio de Soldadura y Calderería "se pausa para el curso 2026/2027 al recibir el taller donde se desarrollan las prácticas un informe desfavorable de Riesgos Laborales impidiendo su uso".

Según ha señalado, "antes de tener constancia de la falta de seguridad para el alumnado, se abrió el plazo de admisión para este ciclo (2 de junio), igual que para toda la oferta de FP en Extremadura". Así, ha explicado que "fue el 22 de junio cuando la consejería recibió un informe desfavorable, que antes nunca había existido, sobre las instalaciones donde se desarrolla la parte práctica de este grado medio".

Búsqueda de alternativa

La Consejería afirma que "se comenzó a buscar una alternativa utilizando diferentes vías para que el primer curso del ciclo medio pudiese comenzar", contando también con la participación del instituto.

Sin embargo, "tras agotar todas las vías hasta la fecha sin encontrar a corto plazo una opción viable, se ha optado por la última opción, que es pausarlo durante este curso".

De esta forma, el pasado día 20, la Junta autorizó al centro a informar de la situación a las familias, "justo antes de que se publicase la primera adjudicación al alumnado, que ha sido adjudicado en otra de sus opciones elegidas".

Educación asegura que, actualmente, "existe un grupo de trabajo para buscar una solución lo antes posible, y que como muy tarde, el próximo curso se pueda retomar el primer curso de este ciclo". Mientras tanto, el segundo curso del ciclo se desarrollará este año "con normalidad, adaptando temporalmente su organización académica en el centro y ampliando la FEOE (Fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado)".