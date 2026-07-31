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Oferta de Empleo Público 2025

Avalancha de solicitudes para trabajar en el Ayuntamiento de Plasencia: 415 para 13 plazas

Las más demandadas han sido las plazas de auxiliar de biblioteca, con 146 inscripciones para una plaza, y la de personal de limpieza, con 109 para dos plazas

Avalancha de solicitudes para trabajar en el Ayuntamiento de Plasencia: 415 para 13 plazas.

Avalancha de solicitudes para trabajar en el Ayuntamiento de Plasencia: 415 para 13 plazas. / Toni Gudiel

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Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Como ha ocurrido en procesos anteriores, el iniciado por el Ayuntamiento de Plasencia para cubrir 13 plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025 ha despertado un gran interés entre personas desempleadas. Las convocatorias de plazas han generado una importante demanda, con un total de 415 solicitudes, lo que supone una media de casi 32 inscritos por cada plaza ofertada.

Las listas provisionales, que se han publicado este mes, recogen 327 aspirantes admitidos y 88 excluidos. Estos últimos disponen hasta este viernes, 31 de julio, para presentar alegaciones, aportar la documentación justificativa necesaria o subsanar los errores que hayan motivado su exclusión.

Los primeros exámenes, a finales de septiembre

En relación al proceso, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, ha anunciado que la previsión municipal es publicar las listas definitivas durante la primera semana de septiembre y convocar los primeros exámenes a finales de ese mismo mes.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en el anuncio mediante el que se aprobarán definitivamente las listas y los aspirantes que no subsanen su exclusión dentro del plazo establecido quedarán definitivamente fuera de las pruebas.

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio.

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio. / Toni Gudiel

Con todo, el ayuntamiento ha subrayado: "Seguimos trabajando para impulsar un proceso selectivo transparente, ágil y con todas las garantías".

La biblioteca encabeza la demanda

En cuanto al interés que han suscitado las plazas ofertadas por el ayuntamiento, la más demandada ha sido una plaza de auxiliar de biblioteca, como funcionario de carrera mediante oposición libre. Se han registrado un total de 146 solicitudes, de las que 111 han sido admitidas provisionalmente y 35 excluidas.

Esto significa que, inicialmente, hay más de un centenar de personas admitidas para competir por un único puesto. Además, esta convocatoria reúne por sí sola más de un tercio de todas las solicitudes contabilizadas en los nueve procesos que se han convocado.

Más de cien solicitudes para dos plazas de limpieza

El segundo proceso con mayor participación ha sido el de dos plazas de personal de limpiadores/as para personal laboral fijo. En este caso, se han presentado 109 solicitudes, con 88 aspirantes admitidos y 21 excluidos provisionalmente.

En tercera posición, teniendo en cuenta la demanda, se han situado dos plazas de trabajadores/as sociales, que han atraído a 57 solicitantes. Las listas provisionales incluyen a 49 admitidos y 8 excluidos, lo que supone cerca de una treintena de inscripciones por cada puesto convocado.

Delineación y albañilería suman 22 solicitudes

A su vez, la plaza de delineante, reservada a personal funcionario de carrera, ha recibido 22 solicitudes. De ellas, 16 han sido admitidas y seis excluidas de manera provisional.

La misma cifra de solicitudes, 22, ha registrado la convocatoria de tres plazas de especialistas de albañilería. En este proceso, hay 15 aspirantes admitidos y 7 excluidos, por lo que la competencia por cada puesto es muy inferior a la de otras categorías.

Cerrajería y cocina, con 21 inscritos

Para la plaza de operario especialista de cerrajería se han contabilizado 21 solicitudes. Todos los aspirantes han sido admitidos provisionalmente, por lo que es la única de las nueve convocatorias que no tiene ningún candidato excluido.

También reúne 21 inscripciones la plaza de monitor de la escuela de cocina. En este caso, 13 personas han sido admitidas y 8 aparecen en la lista provisional de excluidos.

Cementerio y pintura, las menos demandadas

Entre las convocatorias con menor número de aspirantes se encuentra la plaza de operario especialista de cementerio, que suma 9 solicitudes. Siete personas han sido admitidas provisionalmente y dos han resultado excluidas.

Noticias relacionadas y más

La plaza de especialista de pintura cierra la relación con 8 solicitudes, de las que siete han sido admitidas y una excluida. Todas las plazas se cubrirán mediante el sistema de oposición libre dentro de la Oferta de Empleo Público de 2025.

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