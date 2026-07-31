El caché que Plasencia ha pagado por el grupo Taburete ha sido de 95.000 euros.

La portavoz de Unidas Podemos Plasencia, Mavi Mata, ha denunciado esta semana el "gasto desmedido" de 108.900 euros IVA incluido por el concierto del grupo Taburete el pasado 10 de julio, un gasto que el gobierno local ha defendido porque no fue solo para el grupo sino para toda la producción del concierto.

Este viernes, en el pleno municipal del ayuntamiento, Mata ha leído los datos que aparecen en la documentación "del propio ayuntamiento" del expediente de contratación, que reflejan una estimación económica de 95.000 euros para el grupo. Según ha defendido el alcalde, los gastos "se han ajustado a los precios de mercado".

Otros gastos

Además, aparecen 18.000 euros para sonido e iluminación; 10.900 euros para el escenario, los laterales, la trasera y la plataforma para personas con movilidad reducida; 5.800 euros para estructuras y motores; 2.316 euros para generadores; 600 euros para el alquiler de una carretilla mecánica y 600 euros para el diseño y la impresión de las entradas.

Los ediles de Unidas Podemos Plasencia, que han criticado el gasto para el concierto de Taburete. / Toni Gudiel

También se recoge una estimación de 1.000 euros para cartelería y difusión en redes sociales; 1.800 euros para transporte y alojamiento del artista y de su equipo; 600 euros para el montaje de camerinos; 1.200 para aseos químicos; 1.000 euros para el plan de emergencia; 600 euros para una ambulancia; 1.500 euros para el montaje y desmontaje; 600 euros para auxiliares de acceso y 400 euros para personal de producción.

Valor total de casi 184.000 euros

La seguridad privada se cuantificó en 1.800 euros; en 1.000 el cáterin y en 2.000 los gastos para imprevistos.

Con todo, "el expediente fija un total de 146.400 euros antes de impuestos, al que añade 30.744 euros de IVA y 6.373 euros correspondientes a la SGAE", ha señalado Mata.

De esta forma, "el valor económico global previsto para el espectáculo ascendía a 183.900 euros y la financiación prevista se distribuía de la siguiente manera: 108.900 euros aportados directamente por el Ayuntamiento de Plasencia y 75.000 euros previstos mediante la venta de 3.000 entradas a 25 euros", aunque ha resaltado que hubo entradas que se vendieron a 30 euros.

Una única noche

Además, Mata ha señalado que "el contrato establece que la recaudación de la venta anticipada, de la taquilla y de los demás ingresos generados por el concierto correspondía a la empresa adjudicataria, que asumía el riesgo de la gestión. Por tanto, el ayuntamiento aportaba 108.900 euros de dinero público y la empresa recibía los ingresos obtenidos mediante la venta de entradas".

En su opinión, "estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero público destinada a una única noche". No obstante, ha aclarado que "no estamos diciendo que el grupo musical haya hecho nada incorrecto. La empresa presenta su propuesta y defiende sus intereses. Es el Gobierno municipal quien debe defender el interés general y explicar por qué toma unas decisiones y no otras".

Precios de mercado

Ante las críticas de la portavoz de Unidas Podemos, el alcalde, David Dóniga, ha recalcado que la contratación de Taburete se ha hecho con el respaldo de un informe técnico que señala que "se ajusta a los precios del mercado" y ha defendido que no es lo mismo un contrato para un concierto dentro de un festival a una "producción única".

En este caso, el gobierno local ha destacado que este modelo, denominado llave en mano, requiere afrontar también gastos de escenario, equipos de sonido adaptados al rider técnico, iluminación, pantallas LED, grupos electrógenos de alta potencia, personal de montaje y desmontaje, carga y descarga, y la seguridad específica del evento. Todo por 108.900 euros.