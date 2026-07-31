Convocatoria de UGT
Paro en el hospital de Plasencia por el personal y deficiencias en climatización
Más de 50 personas han cesado su actividad durante diez minutos para protestar por la falta de personal de sustitución en algunas categorías y el calor que soportan algunos espacios
Esto no es un lavadero, es un auténtico cocedero y En cocina se cocina y los pinches alucinan del calor que pasan en cocina. Son los lemas de las dos grandes pancartas que han portado más de 50 trabajadores del hospital Virgen del Puerto de Plasencia en un paro a las puertas del centro sanitario que ha durado diez minutos.
Convocados por la Sección Sindical de UGT Salud Plasencia, con esta iniciativa han querido denunciar "la situación que afecta al bienestar y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del área sanitaria, principalmente por dos motivos: la falta de personal de sustitución en algunas categorías y la escasa inversión en mantenimiento y renovación de los sistemas de climatización en determinados centros y servicios".
Elevadas temperaturas
UGT ha advertido de que "la falta de sustituciones repercute negativamente en el disfrute de permisos legalmente establecidos, como los días de libre disposición, especialmente cuando existen profesionales disponibles en bolsa para ser contratados".
Además, ha denunciado que "la mala climatización provoca situaciones de disconfort térmico por elevadas temperaturas en distintos puestos de trabajo, una problemática que en algunos servicios se arrastra desde hace más de diez años".
Según el sindicato, ha trasladado estas quejas al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al gerente del área, al Comité de Seguridad y Salud y al gerente del Servicio Extremeño de Salud, sin que hasta la fecha "se hayan adoptado medidas eficaces y definitivas".
Plan de Verano de la Consejería
En cuanto a las sustituciones de personal, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha afirmado que "las sustituciones se realizan acorde a las solicitudes de cada servicio, atendiendo a la previsión de necesidades y garantizando la asistencia sanitaria a la población".
Según ha señalado, "la planificación de los recursos humanos durante el verano se articula priorizando el disfrute de las vacaciones reglamentarias, quedando la concesión de días de libre disposición supeditada a las necesidades organizativas y asistenciales".
Además, ha asegurado que "esta previsión no afecta al resto de permisos vinculados a circunstancias personales o familiares". Por otro lado, ha subrayado que "el SES cuenta con un Plan de Verano que nos permite garantizar la asistencia sanitaria durante todo el periodo estival y los periodos vacacionales del personal" y "el área de salud de Plasencia va a mantener todas sus camas abiertas y no cerrará plantas".
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