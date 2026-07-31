Toma posesión el nuevo edil del PP de Plasencia y la corporación vuelve a estar al completo.

La corporación municipal del Ayuntamiento de Plasencia vuelve a estar al completo. Este viernes, ha tomado posesión en el pleno el concejal que sustituye a José María Nisa en el equipo de gobierno del PP, José Antonio Fernández Merchán, con lo que de nuevo vuelven a ser 21 personas, 20 ediles más el alcalde.

El nuevo concejal ha prometido su cargo tras el tradicional minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género y el alcalde, David Dóniga, le ha dado la bienvenida y le ha deseado "muchos éxitos en esta etapa que comienza".

Minuto de silencio en el pleno de Plasencia donde ha tomado posesión el nuevo edil del PP. / Toni Gudiel

Sus delegaciones

El regidor municipal se había reunido ya previamente con Fernández para transmitirle cuáles serán sus áreas de trabajo: Tráfico, Transportes y Movilidad. Dóniga ha destacado en sus redes sociales que se trata de "tres delegaciones fundamentales para seguir mejorando nuestra ciudad".

Además, se ha mostrado "convencido de que su trabajo contribuirá a hacer de Plasencia una ciudad cada día más cómoda, segura y accesible para todos".

El nuevo edil del PP de Plasencia (segundo al fondo), en su asiento en el pleno. / Toni Gudiel

Pediatra rural

Fernández Merchán es pediatra rural del Servicio Extremeño de Salud y, según la información de sus redes sociales, practica natación en la Asociación Deportiva ADP96, le gusta la fotografía y es "del atleti". Estudió en el colegio Claret de Don Benito y en la Universidad de Extremadura.

Entre los temas que le esperan están el pliego del nuevo servicio de autobuses urbanos y la anunciada nueva ordenanza municipal del servicio del taxi.

Renuncia de 6 concejales

Fernández Merchán ha tomado posesión de su cargo en sustitución de José María Nisa, que ha renunciado al acta este mes de julio. Ha sido el sexto concejal de la corporación municipal en dejar su escaño desde que comenzó la legislatura en 2023.

Con estas salidas y posteriores entradas, está siendo la legislatura más convulsa de las cuatro que lleva gobernando en Plasencia el PP con mayoría absoluta, con Fernando Pizarro como alcalde hasta su marcha, que sería la séptima, el pasado 15 de junio.

Los que ya no están

Las renuncias de concejales comenzaron en septiembre de 2024 con la salida del edil del PP Sergio López por motivos de salud. Fue la única de ese año, pero en 2025, se produjeron otras tres renuncias.

Fueron las de Elena Mejías, concejala entonces del grupo municipal Unidas Podemos Plasencia, que se marchó en febrero de ese año. Posteriormente, en marzo, renunció al acta Purificación Martín, edil del grupo municipal Vox y, en septiembre de 2025, salió del ayuntamiento el concejal del grupo municipal del PSOE Roberto Rubiolo.

Ya en 2026, en el mes de mayo, renunció al acta el edil de UP Plasencia Gonzalo Torre, que había sustituido a Elena Mejías, y en el mes de julio de este año se ha despedido el concejal del PP José María Nisa, que sustituyó a Sergio López.

La situación actual

Con los últimos cambios, se han incorporado a la corporación de Plasencia David Moreno, del PP, al correr la lista presentada a las elecciones de 2023 por la marcha del alcalde Fernando Pizarro; Jorge Pascual, de Unidas Podemos, en sustitución de Gonzalo Torre y, ahora, José Antonio Fernández Merchán, que ha ocupado el puesto de José María Nisa, al renunciar a asumir el acta la siguiente persona de la lista, Jovita García.

Todo sumado al relevo de Pizarro por David Dóniga, que ostenta además las concejalías de Interior, Comunicación, Innovación y Eventos Estratégicos.