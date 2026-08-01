Ismael García, de Plasencia, al frente de 2.500 estudiantes de Derecho de toda España.

El nombre de Plasencia estará durante el próximo año al frente de una de las principales redes universitarias del ámbito jurídico español gracias a Ismael García. De 25 años, ha sido elegido presidente de ELSA Spain, una asociación que reúne a más de 2.500 estudiantes de Derecho de todo el país.

Desde la presidencia nacional, el placentino dirigirá la organización durante el curso 2026/2027 y coordinará sus grupos en alrededor de 30 universidades. Su elección se ha producido en Madrid y lo sitúa al frente de la sección española de la mayor asociación internacional de estudiantes de Derecho del mundo.

De Plasencia a la presidencia nacional

Ismael García comenzó su trayectoria en la asociación durante sus estudios universitarios en Valladolid. Estudia el sexto y último curso del doble grado de Derecho y ADE y, según ha explicado, la facultad tenía una orientación muy marcada hacia la preparación de oposiciones, mientras que las posibilidades relacionadas con el sector privado, los despachos y el desarrollo profesional eran menos conocidas por los alumnos.

La existencia de un grupo de ELSA en la universidad le permitió comenzar a participar en diferentes actividades y asumir progresivamente más responsabilidades. "Me fui involucrando cada vez más y acabé ocupando primero un cargo en Valladolid. Después, surgió la oportunidad de ser tesorero de ELSA Spain y este año decidí dar el salto a la presidencia", ha señalado.

Ismael García, de Plasencia y presidente de ELSA Spain. / CEDIDA

Presente en más de 40 países

Según destaca, ELSA Spain es la sección española de The European Law Students' Association, la mayor asociación internacional de estudiantes de Derecho. La organización está presente en 41 países y reúne a más de 60.000 miembros en todo el mundo.

Su estructura se divide entre un organismo internacional y las distintas secciones nacionales. En este contexto, el placentino ha participado durante el último año en asambleas internacionales celebradas en Helsinki y Praga. "ELSA tiene su sede en Bélgica y cuenta con estatus consultivo en la ONU y en el Consejo de Europa. Su principal motivo es la defensa de los derechos humanos", ha destacado.

Una red de universidades españolas

En España, García subraya que ELSA está implantada en alrededor de 30 universidades. Cada centro dispone de un grupo local, con su propia junta directiva, que organiza actividades destinadas a complementar la formación académica de los estudiantes de Derecho.

Como presidente nacional, él será el encargado de liderar el conjunto de la red y coordinar a los responsables de los diferentes grupos universitarios. "Al final se trata de liderar a las universidades, a todos los socios y a los presidentes de los grupos locales", ha resumido.

Formación más allá de las aulas

Para conocer la importancia de ELSA Spain entre los estudiantes, García destaca que promueve actividades académicas, competiciones jurídicas, prácticas profesionales, seminarios, conferencias y visitas a despachos. También trabaja en el desarrollo de habilidades profesionales y personales que habitualmente no forman parte de los planes de estudios universitarios.

"En ELSA hacemos todo lo que un estudiante de Derecho no hace en la universidad", ha destacado el joven de Plasencia. De esta forma, la asociación pretende complementar la formación ofrecida tanto por los centros públicos como por los privados y facilitar a sus miembros el acceso a oportunidades profesionales dentro y fuera de España.

Prácticas y competiciones jurídicas

Por eso, entre sus programas se encuentran las prácticas en despachos, empresas y organismos internacionales. De esta forma, los estudiantes pueden acceder a oportunidades en distintos países, incluido Estados Unidos, y participar en programas relacionados con instituciones y firmas jurídicas europeas.

La organización también impulsa algunas de las principales competiciones jurídicas dirigidas a universitarios. García ha destacado que ELSA lleva una década organizando junto a Uría Menéndez un moot court, una simulación de un procedimiento judicial considerada una de las más importantes de España.

Una competición mundial en España

Además, García ha resaltado que, durante su mandato, ELSA Spain será por primera vez sede de una destacada competición mundial relacionada con los derechos humanos.

Además, ha apuntado que colabora con más de 25 entidades e instituciones de referencia. Entre ellas, despachos como Uría Menéndez, Cuatrecasas y Garrigues, además de empresas como Banco Santander, Iberia y Renfe.

Una labor sin remuneración

Cabe destacar que todo el trabajo que ha realizado hasta ahora y el que ya ha iniciado como presidente no está remunerado porque ELSA es una organización sin ánimo de lucro, que depende de la implicación voluntaria de los estudiantes que forman parte de sus juntas directivas.

"Todo esto lo hacemos por amor al arte. No recibimos ningún tipo de retribución", ha explicado el nuevo presidente. García ha señalado que siempre ha sentido el deseo de aportar a los demás y contribuir a mejorar las oportunidades de quienes estudian Derecho, de ahí su implicación.

Igualdad de oportunidades

Uno de sus objetivos es reducir las diferencias entre los alumnos de universidades con más recursos y aquellos que estudian en centros con menor acceso a convenios, despachos y actividades complementarias.

"Una universidad privada de Madrid puede tener más recursos o convenios con determinados despachos, pero las universidades de Extremadura o Castilla-La Mancha quizá no tengan ese mismo acceso. Queremos intentar que todos tengan igualdad de oportunidades", ha defendido.

Precisamente, entre sus prioridades para el nuevo mandato se encuentra la creación de un grupo de ELSA en la Universidad de Extremadura. Ya ha tenido conversaciones con varios estudiantes de la Facultad de Derecho de Cáceres para tratar de constituir una junta directiva.

Su futuro

Respecto a su futuro, cuando concluya sus estudios tiene previsto realizar un máster en Madrid. En el ámbito profesional, le gustan el emprendimiento y la empresa y no descarta continuar el proyecto familiar de Urbana de Plasencia, una empresa con cuatro generaciones de trayectoria, destaca.

Aunque todavía no ha decidido si orientará su futuro principalmente hacia el Derecho o hacia la Administración y Dirección de Empresas, asegura que mantendrá su relación con la región. "Siempre voy a estar ligado a Extremadura de una manera o de otra. Aquí siempre he estado muy bien".