Elegía a Paco Fuentes desde Plasencia

El pasado once de julio se nos murió como del rayo Juan Francisco Fuentes Gil, Paco.

Quiero dejar constancia en estas pocas líneas de su semblanza, un esbozo subjetivo, sí, pero imagino que compartido con muchos de los que tuvieron la fortuna de conocerlo.

Paco ha sido una persona extraordinaria en cada una de sus facetas: como profesor, dejando dejando una huella profunda en mentes y corazones de cientos de alumnos; como trabajador, pendiente de todo y de todos, facilitando la convivencia y fomentando la curiosidad; como placentino, queriendo a su ciudad y preocupándose por ella; como historiador ha sido uno de los mayores conocedores de la prehistoria de la zona; como intelectual, riguroso, crítico, amante de libros, conversaciones y tertulias; como amigo y guía, cariñoso, fiel, alegre, generoso y sensible.

En fin, un humanista cristiano que ha sabido disfrutar de la vida y hacer disfrutar a los demás.

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Te has ido temprano, compañero del alma.