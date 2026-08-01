Despedida
Elegía a Paco Fuentes desde Plasencia
No hay en el mundo señorío como la libertad del corazón
José Ramón García Álvarez
El pasado once de julio se nos murió como del rayo Juan Francisco Fuentes Gil, Paco.
Quiero dejar constancia en estas pocas líneas de su semblanza, un esbozo subjetivo, sí, pero imagino que compartido con muchos de los que tuvieron la fortuna de conocerlo.
Paco ha sido una persona extraordinaria en cada una de sus facetas: como profesor, dejando dejando una huella profunda en mentes y corazones de cientos de alumnos; como trabajador, pendiente de todo y de todos, facilitando la convivencia y fomentando la curiosidad; como placentino, queriendo a su ciudad y preocupándose por ella; como historiador ha sido uno de los mayores conocedores de la prehistoria de la zona; como intelectual, riguroso, crítico, amante de libros, conversaciones y tertulias; como amigo y guía, cariñoso, fiel, alegre, generoso y sensible.
En fin, un humanista cristiano que ha sabido disfrutar de la vida y hacer disfrutar a los demás.
Te has ido temprano, compañero del alma.
- El Café-Bar Javi'er cierra tras casi 23 años en Plasencia: 'Ahora toca vivir un poco
- Suspendido un curso de FP en Plasencia después de que se hubieran inscrito 21 alumnos
- Plasencia activa la cuenta atrás para derribar un edificio y liberar más muralla
- Dóniga se reunirá con El Pilar de Plasencia tras la condena a su presidente vecinal
- El juzgado condena al presidente vecinal del Pilar de Plasencia por falsedad documental
- Plasencia reunirá a diez hamburgueserías extremeñas en Torre Lucía: fechas del concurso
- UP Plasencia abre la polémica por el coste del concierto de Taburete, 108.900 euros
- Desde un sobre con 1.200 euros hasta un portátil: los objetos que esperan a sus dueños en Plasencia