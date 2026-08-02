Sale ardiendo en Plasencia parte de la antigua fábrica de harinas

Un aparatoso incendio sorprendió anoche a los vecinos de la plaza de la Cruz Dorada de Plasencia, que presenciaron cómo se quemaba el interior del edificio abandonado que hay en la zona. Los bomberos acudieron al lugar tras recibir el aviso sobre las 21.30 horas. Dos dotaciones trabajaron hasta las 2.00 de la madrugada para controlar completamente el fuego y evitar reactivaciones, confirman desde el SEPEI.

Antigua fábrica de harina

El inmueble afectado forma parte del conjunto de la antigua fábrica de harina de la ciudad, un espacio histórico situado junto a las instalaciones que actualmente acogen la Universidad Popular y las escuelas taller. La zona conserva parte de la memoria industrial de Plasencia, con edificios vinculados a la antigua actividad harinera.

Fotogalería | Las imágenes del incendio en un edifico en ruinas en Plasencia / Cedida

La acumulación de basura y restos de obras que había en el interior de la estructura avivaron las llamas y poteciaron su rápida propagación. Lo que más preocupaba era la proximidad del edificio a estos espacios, además de a una residencia de mayores situada en las inmediaciones, pero gracias al trabajo de los equipos de extinción, las llamas no afectaron a ningún otro edificio ni fueron necesarias tomar otras medidas de seguridad.

Según cuentan testigos presenciales, el incendio generó una importante presencia de humo y los efectivos tuvieron que emplearse a fondo durante bastante tiempo debido a las características del inmueble, actualmente en estado de ruina.

No estaba habitado

Por el momento se desconocen las causas que pudieron originar el incendio, aunque todo indica que fue intencionado. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, ya que el inmueble no se encontraba habitado en el momento del suceso.

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Este episodio, criticado por varios vecinos en redes sociales, vuelve a poner el foco sobre la situación de abandono de algunos edificios antiguos del casco urbano de la ciudad.