Arranca el Martes Mayor de Plasencia con Dasoul, moda extremeña y artesanía.

Plasencia inicia este lunes la programación del Martes Mayor, Fiesta de Interés Turístico Regional, con la jornada previa, el Lunes Menor, que llenará el casco histórico de folclore, moda, artesanía y música. La actuación principal será la del cantante canario Dasoul, que ofrecerá un concierto gratuito para el público en la Plaza Mayor.

La noche contará además con dos grandes propuestas que coincidirán a partir de las 22.00 horas. Mientras la plaza de Ansano acogerá el concurso de moda extremeña, el DJ Dani Serra abrirá la programación musical de la Plaza Mayor antes de la actuación de Dasoul, que dará un concierto a las 23.00 horas.

Artesanía y folclore en las calles

Las actividades comenzarán a las 20.00 horas con la apertura del mercado de artesanía, que se extenderá desde la plaza de la Catedral hasta la de Santo Domingo, con más de un centenar de puestos. Además, a las 21.00 horas, habrá un recorrido de grupos folclóricos por las calles del casco histórico, con la participación del Grupo Infantil Paleo de Caminomorisco, el Grupo Chispa de Plasencia, Sabor Añejo de Montehermoso, los Tamborileros Santiago Béjar y Jarramplas como invitado especial.

Mercado de artesanía, en una edición anterior del Martes Mayor de Plasencia. / Toni Gudiel

La iniciativa llevará la música tradicional a distintos rincones del centro monumental y servirá como apertura de una jornada en la que las raíces extremeñas estarán presentes tanto en los espectáculos como en los talleres artesanales.

Además, el alcalde y la edil de Turismo recorrerán el mercado y repartirán pañuelos a imagen del pañuelo de 100 colores típico extremeño, una novedad introducida por la concejalía este año. También se podrán encontrar en la oficina de turismo, este lunes y martes.

Moda extremeña

Otro escenario será el de la plaza de Ansano y nunca mejor dicho porque acogerá, a partir de las 22.00 horas, el espectáculo Raíz y Vanguardia, organizado por la Asociación CostuLarte con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia. La propuesta convertirá la moda en un punto de encuentro entre la tradición, la cultura y la innovación.

Durante la gala, se celebrará la gran final de Inspiración Extremadura, el primer Concurso de Moda Extremeña del Martes Mayor. Un total de catorce diseñadores y diseñadoras presentarán creaciones inspiradas en la identidad, el patrimonio y la riqueza cultural de la región.

Tras el desfile de los finalistas, el diseñador extremeño Juan Manuel Cruz mostrará una ampliación de su colección Yunteros, un trabajo con el que "reinterpreta el mundo rural y la indumentaria tradicional desde una mirada contemporánea y reivindica las raíces extremeñas como fuente de inspiración artística".

Música en directo

El folclore acompañará también al desfile gracias a la participación de Sabor Añejo y del Grupo Chispa, que pondrá música en directo al espectáculo. Además, el placentino Emiliano José presentará La Serrana, una nueva canción de folk contemporáneo dedicada al norte de Extremadura.

El tema combina sonidos tradicionales con una producción moderna y una marcada identidad regional y su estreno se integrará en una gala que unirá sobre el escenario moda, música y patrimonio cultural.

Concierto de Dasoul

A la misma hora del inicio del desfile, las 22.00 horas, el DJ Dani Serra abrirá la noche musical en la Plaza Mayor con una sesión previa al concierto principal. Esta coincidencia obligará al público a elegir entre el espectáculo de moda de la plaza de Ansano y el comienzo de los conciertos.

Dasoul tomará el relevo a las 23.00 horas con un concierto gratuito de música electrolatina. El artista interpretará algunos de sus temas más conocidos en la actuación que cerrará la programación del Lunes Menor y dará paso al día grande del Martes Mayor.

Talleres artesanos

La jornada incluirá también talleres destinados a acercar al público distintos oficios y elementos de la artesanía tradicional. Todas las actividades requieren inscripción previa y cuentan con un número limitado de participantes.

Los talleres para conocer la elaboración de la gorra montehermoseña se celebrarán a las 21.00 y a las 22.15 horas, con quince plazas por sesión. A las 21.30 horas, comenzarán simultáneamente los de hojalatería, bordados y esparto.

El taller de hojalatero dispondrá de quince plazas; el de bordados estará limitado a doce personas y el de espartero contará con diez participantes.