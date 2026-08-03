El Martes Mayor toma Plasencia con 125 puestos y una programación que se reinventa

Plasencia ya vive su gran fiesta de agosto. El Lunes Menor ha servido como aperitivo de un Martes Mayor que volverá a llevar la artesanía, el folclore y las tradiciones extremeñas al corazón de la ciudad.

El mercado artesanal abrió sus puertas a las 20.00 horas con el Paseo Institucional del Mercado de Artesanos desde la Plaza Mayor, y contó con la figura del Alcalde de Plasencia, David Dóniga, así como con el Vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha implementado de manera novedosa este año un sistema de asignación previa de espacios para facilitar el montaje y mejora de la organización de los puestos. Con las inscripciones ya cerradas, desde el Consistorio se ha confirmado que el número de expositores ha sido de 125, cinco puestos menos que el año pasado. No obstante, se contará de nuevo tanto con participantes autóctonos como con ponentes provenientes de otros países.

Ya a las 21:00 horas, el Casco Histórico estuvo arropado por las actuaciones tradicionales del Grupo infantil Paleo de Caminomorisco, Grupo Chispa, Sabor Añejo de Montehermoso, Tamborileros Santiago Béjar y Jarramplas.

El broche de oro de la noche lo pusieron dos encuentros clave: el primero fue el I Concurso de Moda Extremeña, celebrado, por primera vez, a las 22:00 horas en la Plaza de Ansano. En él participaron 14 diseñadores , y posteriormente tuvo lugar el desfile de nueva colección del diseñador extremeño J.M. Cruz. Por otra parte, los diseños participantes no desaparecerán con el final del desfile, sino que, durante la mañana del martes, permanecerán expuestos en el Centro Cultural Las Claras para que visitantes y vecinos puedan contemplar las propuestas presentadas.

FOTOGALERÍA | Primeras imágenes del Martes Mayor 2026 /

Finalmente, el segundo encuentro lo protagonizó, de forma paralela, la programación musical orquestada por el DJ jarillano Dani Serra y el cantante canario Dasoul, que animó a numerosos vecinos y visitantes en la Plaza Mayor. Una programación destinada a redirigir el tejido cultural de la ciudad y que pone el foco en las nuevas generaciones.

Dos días para recuperar las raíces

El mercado se erige como el elemento esencial de una fiesta que el propio Ayuntamiento vincula con los orígenes comerciales de Plasencia. La tradición de los mercados de los martes se remonta a finales del siglo XII, mientras que la celebración del Martes Mayor como fiesta se sitúa en el año 1970.

De esta manera agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes del área de influencia de la ciudad volverán a darse cita en las distintas plazas del recinto amurallado para ofrecer sus productos caseros. Además, el centro histórico recuperará la ambientación de inspiración medieval que acompaña tradicionalmente a dicha celebración.

Inicios de costumbres

Con el mercado ya puesto a punto, la Jornada del Martes Mayor arrancará desde primera hora con el folclore como uno de sus puntos fuertes. A partir de las 9:00 horas, las calles del casco histórico se inundarán de música tradicional de la mano de los Grupos de la Tercera Edad Mayorga, Sol Salir, los Tamborileros y los Negritos.

Así, estas agrupaciones pondrán la banda sonora a una mañana en la que el centro de Plasencia volverá a convertirse en un escaparate de la cultura popular extremeña. La música tradicional acompañará así a vecinos y visitantes durante su recorrido por los puestos de artesanía y alimentación.

La tradición se somete al jurado

A partir de las 9:30 horas, el jurado tomará el mando de la programación para dar comienzo a los concursos de Artesanía y Alimentación, donde visitarán los diferentes puestos ubicados en las calles céntricas de la ciudad con el objetivo de valorar y clasificar la calidad de sus productos.

Y del mismo modo, desde las 10:00, tendrá lugar en el escenario de la Plaza Mayor el Concurso de Tamborileros, una de las citas más emblemáticas de la jornada. Este año se incluye como novedad la celebración del I Certamen de Jóvenes Tamborileros, que tiene como fin principal asegurar la continuidad de dicha expresión musical profundamente vinculada al norte de la región. Su duración dependerá del número de participantes que se inscriban.

Por su parte, el veredicto de los premiados se conocerá al final de la mañana, a las 13:30, a través de un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Oficios que miran al futuro

Una de las grandes apuestas de esta edición se encuentra en los talleres de oficios tradicionales. Con el objetivo principal de evitar que muchos de los trabajos artesanales de la región caigan en el olvido, la Plaza de Santa María será escenario de actividades participativas en las que los asistentes podrán acercarse a ejercicios vinculados a la cultura popular extremeña.

El programa contempla así cuatro talleres dedicados a ahondar en las técnicas y elementos representativos de Extremadura: Taller de Gorra Montehermoseña, con dos talleres el martes a las 10:00 y a las 11:15, Taller de Hojalatero , que se impartió ayer a las 21:30 horas, y los talleres de Bordados y Espartero, ambos a las 10:30 del día de hoy. Se trata de actividades con inscripción gratuita en el propio acto.

Una propuesta que encaja con una de las líneas que el Ayuntamiento quiere potenciar: conservar el legado histórico de la fiesta, pero al mismo tiempo abrir espacio para el relevo generacional y para los nuevos creadores de la región.

Una meta nacional

Más allá de la programación de este año, el Martes Mayor afronta un objetivo de mayor recorrido: la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un reconocimiento que permitiría proyectar la celebración más allá de Extremadura.

Desde el propio Consistorio se recuerda que el Martes Mayor cuenta actualmente con la declaración de Interés Turístico Regional, y que la fiesta reúne cada edición a más de 30.000 visitantes.

Además, el Ayuntamiento presentó, hace apenas un mes, la nueva web oficial del Martes Mayor, concebida tanto para promocionar la fiesta como para cumplir uno de los requisitos necesarios para tramitar dicho distintivo.

La intención municipal es completar la documentación y presentar la candidatura antes de que termine la actual legislatura, tomando como referencia la experiencia que llevó a la Semana Santa de Plasencia a obtener la declaración de Interés Turístico Nacional.