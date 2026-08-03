Plasencia actuará sobre 28 calles entre las obras de agosto y el nuevo plan de asfaltado

Plasencia ampliará su plan de mejora del viario con la renovación de otras 16 calles, que se encuentran ahora en la fase previa a la ejecución de las obras. El Ayuntamiento prevé, de esta manera, intervenir en 28 calles dentro de este conjunto de actuaciones que implican al viario de la capital del Jerte.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado ahora la adjudicación de la asistencia técnica necesaria para redactar el proyecto de refuerzo y mejora del firme de estas vías. Así, esta actuación se incorpora a la campaña de asfaltado que comenzará a principios de agosto y que contempla inicialmente trabajos de adecuación en otras 12 calles de la ciudad.

Ampliación de la campaña de asfaltado

La adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno Local supone el paso previo para acometer la renovación del pavimento en las 16 calles incluidas en el nuevo proyecto. El objetivo, según ha declarado el Consistorio en nota de prensa, es avanzar en el mantenimiento de las infraestructuras viarias y atender las necesidades de conservación detectadas en distintos puntos del municipio.

De esta forma, el Ayuntamiento enmarca esta actuación en su estrategia de modernización del viario de Plasencia. La redacción del proyecto permitirá definir las intervenciones previstas antes de pasar a la fase de ejecución, mientras que las obras correspondientes a las otras 12 calles ya tienen previsto su inicio para los primeros días de agosto.

Los trabajos de agosto arrancarán en 12 calles

La campaña, que tiene previsto su comienzo en agosto, contempla la adecuación de 12 calles y contará con la intervención de numerosos operarios y maquinaria. Según el Consistorio, estas obras permitirán mejorar la seguridad vial, reducir el impacto acústico generado por el tráfico y aumentar el confort tanto de conductores como de peatones.

No obstante, el Ayuntamiento advierte de que el desarrollo de estos trabajos acarreará consecuencias sobre la circulación en la ciudad y alrededores. Por este motivo, solicita la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las alteraciones y los cortes de tráfico que puedan producirse durante este mes con motivo del inicio de las obras.

28 vías dentro del plan de mejora

La suma de las dos actuaciones eleva a 28 el número de vías incluidas en este conjunto de iniciativas: 12 calles que pasarán a la fase de ejecución durante el mes de agosto y otras 16 que se encuentran todavía en fase de redacción del proyecto.

Desde el Consistorio señalan que esta actuación supone un "esfuerzo presupuestario y administrativo" que responde al objetivo de "atender las demandas vecinales, mantener el entorno urbano y contribuir a mejorar la calidad de vida de los placentinos".

Por el momento, el Ayuntamiento no ha dado a conocer el listado de las 16 vías que forman parte del proyecto de redacción. Según explica, los detalles se harán públicos en las próximas semanas, una vez que los técnicos hayan terminado el diseño y la planimetría de las actuaciones.

De esta forma, la intervención sobre estas 16 calles queda pendiente de completar esta fase técnica, mientras que las obras de adecuación de las otras 12 vías comenzarán a principios de agosto, dentro de la campaña de asfaltado ya programada.