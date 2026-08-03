Plasencia calienta motores para un Martes Mayor cargado de tradición y relevo generacional

Plasencia ya respira ambiente de Martes Mayor. A tan solo unas horas del comienzo, la edición de este año viene cargada de una programación renovada con la que pretende reforzar la identidad de una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad, poniendo el foco en el relevo generacional y en la conservación de las tradiciones del norte de Extremadura.

Los actos se desarrollarán durante los días 3 y 4 de agosto, y volverán a convertir el casco histórico de la capital del Jerte en el gran escaparate de la artesanía, el folclore y la cultura popular. El tradicional mercado artesanal se inaugurará el lunes a las 20.00 horas y permanecerá instalado hasta las 15.00 horas del martes. A falta de cerrar definitivamente las inscripciones, el Ayuntamiento de Plasencia ha confirmado que ya se ha superado el centenar de participantes.

Oficios tradicionales y nuevas propuestas

Entre las principales novedades de esta edición figuran los talleres participativos de oficios tradicionales, en los que vecinos y visitantes podrán conocer de cerca la elaboración de la gorra montehermoseña, la hojalatería, el bordado tradicional o la espartería. A ello se suma la celebración del I Concurso de Moda Extremeña, que reunirá a 14 diseñadores y busca tender un puente entre la tradición textil regional y la creatividad contemporánea.

Decoración de la Plaza Mayor / Toni Gudiel

La programación mantendrá además el protagonismo del folclore con las actuaciones de diferentes grupos y tamborileros durante las dos jornadas festivas, así como el tradicional Concurso de Tamborileros, al que este año, como novedad, se incorpora el I Certamen de Jóvenes Tamborileros con el objetivo de fomentar la transmisión a las nuevas generaciones de una de las manifestaciones musicales más representativas a nivel regional.

Música urbana y un casco histórico engalanado

La Plaza Mayor volverá a ser el epicentro de la fiesta. La programación arrancará a las 22:00 horas con la actuación del DJ Dani Serra, encargado de calentar el ambiente, y posteriormente se dará paso, al concierto del artista canario Dasoul, quien cuenta con temas reconocidos en la música urbana y más de 400.000 oyentes mensuales en Spotify.

Paralelamente, el Ayuntamiento volverá a decorar el centro histórico con la ornamentación utilizada el año pasado, incorporando nuevos elementos inspirados en los colores de la bandera de Plasencia y una renovada decoración floral.

A través de esta programación, el Consistorio busca consolidar una celebración que cada verano convierte a Plasencia en punto de encuentro de las comarcas del norte de Extremadura y que combina mercado, artesanía, gastronomía, música y patrimonio para seguir reforzando el valor cultural y etnográfico del Martes Mayor.