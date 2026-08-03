Soraya pone rostro a la inclusión en las libretas artesanales del Taller Prelaboral de Plasencia

El arte vuelve a convertirse en una herramienta para visibilizar la salud mental en Plasencia. La cantante valentina Soraya se ha incorporado como nueva colaboradora a uno de los proyectos que desarrolla el Taller Prelaboral de la Fundación Sorapán de Rieros, donde las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental elaboran artesanalmente una colección de libretas protagonizadas por rostros conocidos de la cultura y la música.

La artista se suma así a una iniciativa que ya cuenta con la participación de numerosos artistas, tales como Roberto Iniesta, Melendi, Kutxi Romero, Paco Arrojo, Chema Trujillo, Fernando Sembrador, Adrián Rolo y Miguel Timón. Sus retratos forman parte de una colección que busca convertir cada libreta en algo más que un producto artesanal: un símbolo de inclusión y de apoyo a este colectivo.

Una dedicatoria especial

La incorporación de Soraya a esta iniciativa cuenta además con un elemento particular. La portada de su libreta incorpora una dedicatoria exclusiva de la cantante dirigida a la Fundación Sorapán de Rieros, un gesto que añade un valor especial a cada ejemplar y refuerza el vínculo de la artista con el proyecto.

Además, las portadas de la colección nacen del trabajo de la artista Marina Palomo, profesora y responsable artística del Taller Prelaboral. La pintora es la autora de varios de los retratos que ilustran unas libretas que se elaboran íntegramente en este espacio de formación y recuperación psicosocial, y además tuvo la oportunidad de conocer a la cantante en Malpartida de Plasencia.

Cada pieza aguarda un proceso que trasciende de la mera elaboración de un objeto artesanal. El trabajo permite a las personas participantes desarrollar competencias laborales, adquirir hábitos de trabajo, potenciar sus habilidades sociales y avanzar en autonomía personal.

Mucho más que una libreta

La Fundación, que lleva años trabajando en iniciativas de estas características, pretende demostrar que la enfermedad mental no tiene por qué suponer un límite para la creatividad ni para el futuro de quienes la padecen. Cada producto elaborado en el taller es también el resultado de horas de aprendizaje, trabajo en equipo e implicación personal.

De esta forma, el Taller Prelaboral se ha convertido en un espacio en el que la creación artística sirve como vía para generar oportunidades y favorecer, de este modo, la inclusión social. Quienes forman parte de él trabajan en la elaboración de diferentes productos artesanales dentro de un proceso mayor que busca reforzar su confianza y sus capacidades.

Una cita con la solidaridad en el Martes Mayor

El proyecto contará con uno de sus escaparates desde esta noche, y durante el Martes Mayor de Plasencia. La misma ONG ha instalado un puesto en el que podrán adquirirse las libretas protagonizadas por Soraya y el resto de colaboradores, además de otros artículos elaborados por los usuarios del Taller Prelaboral.

La cita permitirá a los visitantes conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en dicho taller y descubrir de primera mano el proceso que existe detrás de cada una de las creaciones.

De igual forma, para aquellos que no puedan acudir al Martes Mayor, la libreta de Soraya y el resto de productos de la Fundación también están disponibles a través de su tienda solidaria.

De esta forma, cada compra se convierte en una forma directa de respaldar el trabajo de este taller y las oportunidades que ofrece a personas con problemas de salud mental. Un proyecto en el que una libreta abandona su uso cotidiano para convertirse en una pequeña pieza de un propósito mayor: dar visibilidad, combatir prejuicios y demostrar que la inclusión también puede construirse desde un punto de vista artístico.