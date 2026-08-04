Brea culmina su gran homenaje a Robe y Chinato con un mural en la Plaza Puerto de Béjar

Jesús Martínez, conocido artísticamente como Brea, ha vuelto a sorprender a Plasencia con su arte. Desde hace unos días, algunos usuarios se percataron de que la conocida pintura ubicada en la periferia de la Plaza Puerto de Béjar, protagonizada por dos matrioskas que simbolizaban el amor desde la inclusividad, había sido teñidas de negro. Finalmente, la cuestión ha sido resuelta a través de una imagen que muestra el nuevo proyecto del autor.

Bajo una de las frases célebres del cantante Roberto Iniesta, "Ama, ama, ama y ensancha el alma", que evoca también a uno de sus temas más ilustres, Brea ha puesto el broche de oro a un proyecto en el que llevaba trabajando afanosamente desde principios de año.

Se trata de un mural que homenajea a dos grandes referentes de la cultura extremeña: Roberto Iniesta y Manolillo Chinato. A través de su pintura, Brea ha buscado transmitir su universo creativo con referencias simbólicas que evocan a la trayectoria de ambos artistas.

Flores Amarillas

La intervención comenzó a tomar forma el pasado mes de mayo, y su significado se consolidó a raíz del festival placentino "Primeras Flores Amarillas", celebrado el pasado 16 de mayo en honor a Robe y coincidiendo así con la fecha de su cumpleaños. Entre la programación del evento se encontraba la visita guiada del artista por los murales de la plaza Puerto de Béjar, un acto al que acudieron de primera mano más de 300 personas con ilusión para disfrutar de la obra.

Una obra, diferentes perspectivas

Con la finalización de este último mural, desde el Ayuntamiento de Plasencia se está trabajando en un acto que permita conocer cuál es la forma correcta de divisar el conjunto de los 15 bodegones del artista.

Esto se debe principalmente a dos motivos: la propia configuración arquitectónica de la plaza, caracterizada por sus curvas y cambios de profundidad, y la mente artística de Brea, que ha sabido aprovechar este espacio para generar diferentes perspectivas.

Por otra parte, el Consistorio ha aclarado que la fecha de su inauguración tendrá lugar en los próximos meses, probablemente después de verano. También han querido destacar la "enorme labor" del autor durante los últimos años en la ciudad, y su manera de reivindicar el arte y la cultura en la capital del Jerte.

Brea arropa a Plasencia con su arte

El trabajo en la Plaza Puerto de Béjar se suma a la trayectoria que Brea ha consolidado en Plasencia durante los últimos años. El artista lleva dos ediciones consecutivas encargándose de los grandes murales de la Semana Santa de Plasencia, una apuesta por convertir el cartel anunciador en una intervención artística de gran formato.

En 2025 realizó El Descendimiento, un mural de once metros de alto por seis de ancho situado entre las dos catedrales. La obra fue elegida por Street Art Cities como Mejor Mural del Mundo del mes de febrero de 2025, un reconocimiento que otorgó una importante proyección internacional tanto al artista como a la Semana Santa de la ciudad.

Un año después volvió a asumir el encargo con un mural monumental dedicado a una Dolorosa, de 18 metros de altura por nueve de anchura, instalado en la fachada superior de Santo Domingo. De esta manera, el artista ha vuelto a situar su trabajo en uno de los principales escaparates de la ciudad.

Ahora, con los murales de la Plaza Puerto de Béjar ya terminados, Brea suma una nueva intervención a un recorrido artístico con el que está dejando su huella en distintos espacios de la capital del Jerte. En este caso, la música y la poesía de Robe y Chinato quedan convertidas en imágenes sobre las paredes de una plaza que busca convertirse también en un nuevo punto de referencia para aquellos que busquen acercarse al legado de ambos creadores.