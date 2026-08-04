Cañas, terrazas y movimiento para despedir el Martes Mayor de Plasencia: "Ha habido más ambiente que el año pasado"

Al llegar a la entrada de la Iglesia de San Nicolás, se observan los últimos resquicios del amplio y variado comercio que caracteriza al Martes Mayor.

La Clausura del Mercado Artesanal se ha producido a las 15:00, y los artesanos han ido abandonando ese pequeño espacio en el que, durante unas horas, han mostrado su sello personal a los miles de turistas y vecinos de la ciudad con el fin de demostrar que, hoy en día, ensalzar tus costumbres define una buena parte de tu identidad.

El tirón de las terrazas

Desde primera hora y hasta la llegada del momento de la comida, las terrazas de la Plaza Mayor han concentrado buena parte del bullicio de la jornada. Entre quienes disfrutaban de ese ambiente se encontraba Raquel, vecina de Plasencia, que acompañada por su marido y varios amigos, ha destacado el movimiento registrado en las mesas del centro de la ciudad: "Ha habido más ambiente que el año pasado", ha señalado, poniendo en valor una de las estampas más habituales de esta jornada festiva.

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El impulso a los artesanos

Las respuestas del público con los puestos han sido variadas desde temprano. Un ejemplo es el de Carolina, placentina y dueña del puesto Artesana Carol.

Del mismo modo, ha valorado positivamente la afluencia del público, y aplaudido las actividades novedosas durante las jornadas de este año, como el I Desfile de Moda Extremeño o los talleres de Oficio, dedicados a la formación de técnicas y productos propios de la ciudad y sus alrededores.

Algo apurada por la cantidad de clientes que se acercaban a su puesto, se ha despedido concluyendo que un día como hoy supone una gran oportunidad para muchos vendedores que, como ella, tienen la oportunidad de dar a conocer el resultado de su dedicación.

El Lunes Menor gana peso

En contraposición se encontraba César, vecino de Arroyo de la Luz con su negocio Alfarramos, situado en el lateral izquierdo de la catedral. Apenas eran las doce del mediodía, pero el sol ya comenzaba a hacer mella en los visitantes. Sin embargo, el propio dueño del negocio afirma que "ha habido martes peores de calor" y, sin embargo, había notado más ambiente durante la jornada del Lunes Menor.

Si bien, ello no impidió que mantuviera su valoración positiva de la festividad: "Llevo viniendo aquí más de quince años (...) creo que se merece el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es una fiesta con mucho arraigo y se necesitaría".

Por su parte, los puestos de alimentación también han encontrado su espacio entre el trasiego de visitantes, con productos llegados de distintos puntos de la provincia que han servido para completar la oferta del mercado y acercar, una vez más, los sabores de la tierra a placentinos y foráneos.

Rumbo al sello nacional

Mientras los tamborileros han ambientado la jornada del martes, la concejala de Turismo, Belinda Chillón, ha aprovechado para resaltar la gran acogida que ha recibido el Lunes Menor, una jornada que, según ha señalado, se encuentra ya "totalmente consolidada" dentro de la programación y que este año ha vivido un "éxito rotundo" gracias a actuaciones como las del DJ Dani Serra o Dasoul.

De igual forma, la edil ha reparado especialmente en el I Desfile de Moda Extremeño, destacando la apuesta de los diseñadores por combinar la innovación con materiales y productos "de la tierra" y que causó una gran aceptación entre vecinos y foráneos. Una iniciativa que, ha avanzado, buscará su continuidad en próximas ediciones.

El objetivo, sin embargo, trasciende la programación de estas dos jornadas. Chillón ha explicado que desde el Ayuntamiento ya se trabaja en la elaboración del expediente para solicitar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un proceso que se había paralizado temporalmente y que ahora se ha retomado.

Página web y visión de futuro

Tras la presentación de la nueva página web oficial del Martes Mayor, que constituye uno de los requisitos necesarios para obtener el distintivo, el Consistorio confía en completar los trámites durante los próximos meses y lograr un reconocimiento que la concejala ha calificado de "necesario y merecido".

Un título que, en cualquier caso, no parece plantearse a costa de renunciar a aquello que hace reconocible al Martes Mayor. Chillón ha defendido que la adaptación de la fiesta a los nuevos tiempos debe conjugarse con sus elementos más tradicionales: los artesanos, los tamborileros, los productos de las distintas comarcas y ese sonido caracterizado por instrumentos autóctonos que, en sus palabras, "tiene que permanecer". Una esencia que, para la edil, es precisamente lo que diferencia a esta celebración de otros mercados y ciudades.