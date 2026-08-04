Primer balance del Martes Mayor 2026: "Éxito rotundo" y un arranque con gran afluencia

El Martes Mayor de Plasencia ha arrancado con buenas sensaciones entre la organización y los comerciantes después de un Lunes Menor que, según el Ayuntamiento, ha vuelto a demostrar su capacidad para atraer público y afianzarse como una de las citas previas a la jornada grande de la festividad.

La concejala de Turismo, Belinda Chillón, ha hecho un primer balance de las primeras horas del mercado y ha puesto especialmente el foco en el éxito de la jornada del lunes, que ha definido como un "éxito rotundo en todos los sentidos".

Un Lunes Menor que gana peso

Del mismo modo, ha agradecido la participación de los diversos grupos que formaron parte de la noche de ayer, poniendo el foco en los diseñadores que protagonizaron el I Concurso de Moda Extremeña y que hicieron posible ver una Plaza de Ansano abarrotada.

Chillón ha resaltado la "mezcla de innovación con tradición" en los materiales "de la tierra" que usaron cada uno de los participantes, y asegura que desde el Consistorio se continuará dando cabida a este tipo de eventos.

A su juicio, la jornada previa al Martes Mayor está "totalmente consolidada", y ha pasado a hacerse un hueco propio dentro de la programación de esta festividad que cada año reúne a vecinos de Plasencia y diferentes comarcas del entorno.

El reconocimiento nacional

A pesar de transmitir un balance optimista, la concejala de Turismo ha señalado que es precisamente ahora cuando, desde el Ayuntamiento, se debe trabajar para que el Martes Mayor sea Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Un distintivo que la propia Chillón ha calificado de "necesario y merecido" y para el que, asegura, se está trabajando en estos meses con el objetivo de completar el expediente que les permita optar a esta categoría: "Paramos un poco para el expediente de Semana Santa, pero lo hemos vuelto a retomar. El otro día presentamos la página web, que era indispensable, uno de los requisitos y creo que hemos trabajado durante estos días, ayer y hoy también, para poder en estos meses completar el expediente y poderlo enviar, a ver si hay suerte".

Finalmente, la edil ha catalogado este Martes Mayor de 2026 como un día "que mantiene la esencia" y que, paralelamente, se va a adaptando a los nuevos tiempos y necesidades del público. Eso sí, sin perder rasgos tan característicos como los tamborileros o los productos artesanales, que son, sin duda, los que dibujan con firmeza la tradición de este día.

La fiesta, bajo la mirada de sus artesanos

La buena respuesta de público también se ha dejado notar entre los propios comerciantes y artesanos que participan en el Martes Mayor. Carolina, placentina y dueña del puesto Artesana Carol, ha explicado que lleva varios años acudiendo al mercado con sus productos de diseño propio y elaborados a mano, y ha valorado positivamente tanto la noche del lunes como las primeras horas del martes: "La verdad es que es un éxito, tanto ayer como ahora, apenas es mediodía y esto está a tope".

La artesana también ha destacado las novedades incorporadas este año, como el desfile de moda y los talleres. Unas propuestas que, bajo su criterio hacen que "todo sume" para generar un ambiente más animado. Además, ha apuntado que las temperaturas más moderadas también están ayudando a la afluencia.

Más ambiente en la previa

Frente a esta percepción se encuentra César, de Alfarramos y vecino de Arroyo de La Luz que lleva participando en esta fiesta con su negocio alrededor de 15 años. En su caso, ha percibido una mayor concentración de público durante la noche del Lunes Menor, y ha apuntado que, a pesar de que el martes siempre suele registrar temperaturas más elevadas, las cifras han sido más altas en otros años.

Finalmente, ambos comerciantes han defendido además que el Martes Mayor merece el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional por su "arraigo y trayectoria", así como por su capacidad de influencia en muchos municipios y comarcas de Extremadura y alrededores.