El CEIP San Miguel da los primeros pasos para mejorar su accesibilidad: comienzan las obras de urbanismo

Las máquinas ya han empezado a trabajar en el entorno del Colegio San Miguel de Plasencia. El Ayuntamiento ha dado el paso que quedaba pendiente para convertir en realidad una actuación que ya se aprobó el pasado mes de mayo, y que durante los últimos meses había estado vinculada a una de las demandas planteadas en esta zona de la ciudad: mejorar las condiciones de acceso al centro educativo y resolver las deficiencias que presentaba el entorno utilizado cada día por familias, alumnos y trabajadores. La obra, que fue adjudicada a la empresa Araplasa, y contará con una garantía total de seis años.

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha visitado el inicio de las obras del nuevo vial que bordeará el colegio público. Una actuación que cuenta con una inversión de 118.000 euros y que pretende transformar de manera integral este espacio en una zona segura de paso.

Soterramiento, iluminación y drenaje

El proyecto no se ha limitado a la mejora de asfaltado de la nueva vía, sino que además contempla una intervención sobre cuatro elementos clave del entorno para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de la comunidad educativa.

Entre las actuaciones destacan un soterramiento total del cableado, con el fin de limpiar el entorno, una renovación completa de iluminación de la zona y la mejora del sistema de drenaje de aguas que permita evitar inundaciones graves en la vía. Además, se incluye el ya mencionado asfaltado con el objetivo de facilitar el tránsito diario por la zona.

El inicio de los trabajos supone, de este modo, un nuevo capítulo dentro del plan de actuaciones previstas para mejorar los accesos y el viario de esta zona de Plasencia. El entorno del Colegio San Miguel había aparecido ya entre las intervenciones relacionadas con la mejora de las calles de la ciudad y, especialmente, con la necesidad de facilitar los desplazamientos de las familias que diariamente se acercan al centro.

Una actuación integral

La situación de los accesos al Colegio San Miguel no es nueva. La mejora de este entorno es un asunto que lleva tiempo sobre la mesa, y ya había formado parte de las actuaciones planteadas por el Ayuntamiento para intervenir sobre distintos puntos afectados del viario de Plasencia.

El deterioro de algunas calles, el aumento de baches y la necesidad de facilitar la accesibilidad en varios puntos de la ciudad, habían colocado en primer plano la situación de espacios utilizados a diario por los vecinos.

En este caso concreto, el Colegio San Miguel adquiere una dimensión especialmente sensible al tratarse de un entorno educativo, con un flujo constante de alumnos, familias y trabajadores durante las entradas y salidas del centro.

Una obra "imprescindible"

El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha calificado esta obra de "imprescindible" para dar respuesta a una demanda que se había mantenido durante meses en el punto de mira, y de esta forma, atender las necesidades de quienes utilizan a diario este camino. Durante su visita al inicio de los trabajos, el regidor ha destacado especialmente el impacto que tendrá la actuación sobre la seguridad y la accesibilidad de la zona, en un espacio en el que confluyen cada jornada escolares, familias, trabajadores y vecinos.

Con el comienzo de las obras, el proyecto deja atrás la fase de planificación y entra ya en su ejecución, sumándose al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento tenía pendientes de desarrollar para mejorar distintos puntos del viario de Plasencia.