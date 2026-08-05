Una semana para el eclipse: Descubre los mejores lugares para disfrutarlo desde Plasencia

El eclipse solar del próximo 12 de agosto podrá seguirse desde Plasencia con una ocultación del 97% del Sol, aunque no llegará a producirse una oscuridad total. Así lo ha explicado Juan Carlos, astrofotógrafo y presidente de la Asociación Astronómica Placentina Mintaka, quien ha insistido en que será imprescindible utilizar gafas homologadas para observar el fenómeno y evitar lesiones oculares.

El experto ha señalado que, pese al elevado porcentaje de ocultación, desde Plasencia no se podrá ver la totalidad de la esperada cita astronómica. Por ello, ha subrayado que "no se podrá observar el eclipse sin gafas de eclipse".

Un eclipse de apenas dos horas

Juan Carlos ha indicado que el eclipse comenzará aproximadamente a las 19.30 horas y que alrededor de las 20.30 se alcanzará el momento de máxima ocultación. Sin embargo, ha explicado que en Plasencia no llegará a producirse la totalidad, sino que los espectadores contemplarán un efecto similar a "un anillo de diamantes", debido a ese pequeño porcentaje del disco solar que estará patente . El fenómeno concluirá con la puesta de sol, en torno a las 21.30 horas.

El presidente de Mintaka ha explicado que la breve duración del eclipse se debe a la posición del Sol, que se encontrará muy próximo al horizonte. De esta manera ha señalado que el astro se situará, en la mejor de las circunstancias, a unos 20 grados de altura en el momento de inicio del eclipse.

Los mejores lugares para disfrutar del eclipse

Para disfrutar de este esperado evento en Plasencia y en las mejores condiciones, Juan Carlos ha recomendado buscar espacios abiertos con buena visibilidad hacia el oeste. En el caso de la capital del Jerte, ha citado como algunos de los puntos más adecuados el recinto ferial del Berrocal, el mirador situado junto al Hospital Virgen del Puerto y las zonas más elevadas de Valcorchero. "Eso sí, siempre mirando al oeste, a la puesta de sol", ha indicado.

No obstante, ha recalcado que el aspecto más importante debe ser la seguridad plena de que se cuenta con buen material durante toda la observación. El astrofotógrafo ha reiterado la utilización, en todo momento, de las gafas de eclipse, y ha recordado que estas deben estar homologadas y en perfecto estado antes de utilizarlas.

Cartel de venta de gafas homologadas para el eclipse / Asociación Astronómica Placentina Mintaka

Precauciones para la vista: nada de métodos populares

Juan Carlos ha advertido de que las gafas específicas para eclipses deben colocarse siempre por delante de las gafas graduadas, y, del mismo modo, revisar que no presenten rayaduras, arrugas ni desperfectos antes de utilizarlas. Estas gafas homologadas pueden adquirirse en la Joyería Rodiel de Plasencia por un precio simbólico de cinco euros, recordando que parte de la recaudación se destinará a financiar la Asociación Mintaka. También ha destacado que cuentan con homologación y con un seguro de responsabilidad civil contratado por la Federación de Asociaciones Astronómicas de España.

De igual forma, ha desmentido algunos métodos populares que, lejos de proteger la vista, pueden resultar peligrosos: "No vale usar cristal de soldadura, ni un CD, papel aluminio, radiografía, entre otros". Una vigilancia que debe extremarse especialmente con los más pequeños para evitar que miren directamente al Sol.

Una noche para seguir mirando al cielo

El presidente de Mintaka ha animado a la ciudadanía a disfrutar de una jornada muy especial para la astronomía, recordando que esa misma noche también podrán contemplarse las Perseidas, conocidas popularmente como las "Lágrimas de San Lorenzo", lo que convierte la fecha en "una excusa más para quedarse y observar las estrellas".