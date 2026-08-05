Plasencia recuperará su Mercado Medieval en octubre: estas serán las calles y plazas donde se instalará

Plasencia volverá a contar este otoño con un Mercado Medieval en pleno casco antiguo. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha autorizado la celebración del evento del 23 al 25 de octubre de 2026, con la instalación de los diferentes puestos y atracciones prevista a partir del día 22. La actividad se desarrollará en el entorno de la Catedral y el Parador Nacional, ocupando distintos espacios del centro histórico de la ciudad.

En concreto, el mercado se extenderá por la calle Blanca, la calle Coria, la plaza de la Catedral, la plaza de San Nicolás y la plaza de San Vicente Ferrer. La autorización ha sido concedida a Espectáculos A.M.B. Producciones, después de que la solicitud presentada inicialmente hubiera quedado fuera del procedimiento por falta de documentación y posteriormente fuera subsanada e incorporada de nuevo al expediente municipal.

Cinco días de ocupación del casco antiguo

La actividad supondrá una ocupación de la vía pública durante cinco días, desde el 22 hasta el 26 de octubre, teniendo en cuenta tanto el montaje como el desarrollo y desmontaje del mercado. Según el informe aportado por el departamento de Rentas, la superficie prevista de ocupación será de 262 metros cuadrados.

Mercado Medieval de Plasencia 2025 / Toni Gudiel

De este modo, la organización tendrá que abonar las tasas correspondientes por el uso de los espacios públicos. El expediente cifra inicialmente en 755,75 euros el importe de estas tasas para los 262 metros cuadrados y los cinco días de ocupación. Además, la autorización municipal establece que el promotor deberá presentar la documentación requerida por los servicios técnicos antes de la celebración del evento.

La celebración también estará condicionada al cumplimiento de las medidas de seguridad y señalización necesarias. Desde Policía Administrativa se ha informado favorablemente sobre el desarrollo del mercado desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, siempre que se adopten las medidas correspondientes y teniendo en cuenta que podría coincidir con otros eventos o actividades programadas en esas fechas.

Control sanitario y limpieza de los puestos

El Ayuntamiento también ha establecido una serie de condiciones vinculadas a la limpieza y la salubridad del espacio. Los responsables de cada puesto deberán realizar una correcta gestión de los residuos generados por su actividad y mantener limpio el espacio ocupado, evitando cualquier tipo de vertido en la vía pública.

En el caso de los puestos destinados a la venta de productos de alimentación, los organizadores tendrán que presentar previamente la documentación correspondiente para su posterior remisión al Área de Salud de Plasencia. De esta forma, los establecimientos que participen en el mercado deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos para este tipo de actividades.

La autorización también contempla el uso de la Sala Verdugo como espacio para los camerinos de los participantes en el Mercado Medieval. El informe aportado por el área de Cultura señala que la sala está disponible durante las fechas solicitadas y que cuenta con una autorización previa que establece las condiciones para su uso y cesión.

Sin conexión al alumbrado público

Entre las condiciones fijadas por el Ayuntamiento figura también la prohibición de conectar las instalaciones del mercado a la red de alumbrado público municipal. El organizador deberá aportar, antes del inicio de la actividad, la documentación técnica exigida y garantizar que las instalaciones cumplen la normativa aplicable.

Asimismo, el expediente recoge que el promotor será el responsable de la celebración y del cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, además de tener que adoptar las medidas de seguridad y señalización necesarias para el correcto desarrollo del evento.

La autorización ha sido finalmente aprobada por unanimidad de los asistentes a la Junta de Gobierno Local. De esta manera, el Mercado Medieval queda previsto para el último fin de semana de octubre, con tres jornadas de actividad en distintas calles y plazas del casco histórico placentino y con el montaje de los puestos y atracciones desde el día anterior.