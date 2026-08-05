Adiós a preocuparse por los horarios de la medicación: PLACEAT lanza un 'Pastillero Virtual' para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual

La ONG placentina Placeat Plena Inclusión, destinada al apoyo de personas con Discapacidad Intelectual de Plasencia y Norte de la Provincia de Cáceres, ha puesto en marcha una nueva herramienta tecnológica pensada para facilitar la gestión de la medicación diaria y favorecer la autonomía de las personas que necesitan apoyo para organizar sus tratamientos. Se trata de Pastillero Virtual, una aplicación gratuita que ya ha sido aprobada y está disponible en Google Play.

La iniciativa ha surgido del trabajo que la entidad ha ido desarrollando desde hace años para buscar soluciones tecnológicas a problemas del día a día, especialmente entre las personas con discapacidad intelectual.

Luismi, informático de PLACEAT y creador de la aplicación, ha explicado que el proyecto nació con la intención de que ellos mismos pudieran asumir, de manera progresiva, el control de esta tarea cotidiana y ganar independencia en la gestión de su propia medicación.

¿Cómo funciona?

La aplicación puede instalarse, por ahora y de manera gratuita, en la APP oficial de Google Play, y permite introducir en el teléfono la medicación que el usuario debe tomarse para, posteriormente, configurar los avisos correspondientes a cada necesidad propia.

Esta tarea puede realizarla la propia persona, una persona de apoyo o alguien de su entorno cercano: "Con una aplicación de este tipo, en la que nosotros o una persona de apoyo, o a veces ellos mismos, se pueden cargar su propia medicación en el teléfono y les avisa, ya ellos mismos se pueden gestionar de manera independiente", ha explicado el técnico.

Cabe destacar que, aunque existen otras aplicaciones destinadas a facilitar el control y seguimiento de la medicación, Pastillero Virtual ha apostado por diferenciarse a través de la protección de la privacidad de sus usuarios. La herramienta mantiene cifrados los datos introducidos, no los distribuye a terceros ni emplea Big Data y, además, funciona sin publicidad, de manera completamente gratuita.

Diseño de la pantalla de inicio de la aplicación / E.P.E

Avisos sonoros y visuales

Uno de los principales elementos de la herramienta ha sido precisamente su sistema de avisos. La aplicación cuenta con una señal sonora que va aumentando progresivamente de intensidad y con un aviso visual pensado también para aquellas personas que tienen dificultades auditivas.

Así, cuando llega el momento de tomar una medicación, la pantalla se ilumina aunque el móvil esté bloqueado, generando un aviso. De esta manera, la aplicación busca que el usuario pueda percibir el recordatorio independientemente de si escucha o no el aviso sonoro.

Además, aquel que la utilice puede introducir el nombre de la medicación o denominarla como considere. El objetivo es que el funcionamiento resulte sencillo y que la persona pueda identificar qué debe tomar en cada momento sin necesidad de realizar un proceso complejo. A pesar de que se encuentra en su primera versión, la APP buscará incorporar novedades en los próximos meses que permitan, aún más si cabe, facilitar esta tarea.

Pensada para el día a día

La autonomía ha sido uno de los principales objetivos que ha guiado el desarrollo de esta aplicación. Luismi ha explicado que, desde la entidad, trabajan también en actividades relacionadas con la vida diaria en las que consideran importante que las personas vayan adquiriendo capacidad para realizar determinadas tareas por sí solos: "También nos parece interesante este tipo de proyectos, porque ellos mismos se pueden organizar su día a día, tomar su propia medicación", ha destacado.

De igual forma, la herramienta también está diseñada tanto para quienes viven en una residencia como para aquellas personas que se encuentran en sus propias casas y acuden durante el día al centro matutino o a realizar actividades ocupacionales, incluso pueden usarla todas aquellas personas que, de una forma u otra, puedan resultar beneficiados.

En este sentido, el Pastillero Virtual no se ha planteado únicamente como una solución para momentos puntuales, sino como una herramienta fundamentada en la independencia que puede incorporarse a la rutina habitual y excepcional de usuarios y familiares: "Con la llegada del verano, muchas personas con Discapacidad Intelectual se van con sus familiares, que también son ya mayores. De esta manera pueden autogestionarse", ha resumido el informático de PLACEAT.

Desde la organización aseguran que, del mismo modo que llevan años apostando por la inclusión de este colectivo vulnerable a través de iniciativas similares, se seguirá avanzando con estas creaciones que, sin duda, suponen un paso más en el objetivo de convertir la tecnología en una aliada para la autonomía, la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual.