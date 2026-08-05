Plasencia repasa su historia educativa en una ruta guiada que recorrerá los principales hitos de la enseñanza en la ciudad

La capital del Jerte se adentrará este jueves en su pasado educativo con una ruta guiada que recorrerá algunos de los principales hitos vinculados a la enseñanza en la ciudad. Bajo el título ‘Plasencia, retazos de su historia educativa’, la actividad se ha planteado como un paseo por distintos enclaves del casco histórico que permitirá conocer cómo ha ido evolucionando la educación placentina a lo largo de los siglos.

La iniciativa se desarrollará dentro del ciclo ‘Extremadura para extremeños’, impulsado por Guías-Historiadores de Extremadura. El recorrido comenzará a las 19.00 horas en la Puerta del Sol, junto a la estatua de Alfonso VIII, tendrá una duración aproximada de dos horas y finalizará con una visita a ‘Cuadernos escolares’, exposición actualmente instalada en el centro cultural Las Claras.

De las primeras escuelas a la enseñanza pública

Juan Rebollo, miembro de Guías-Historiadores de Extremadura, ha explicado que esta ruta surge de una idea que tenía pendiente de desarrollar y que, finalmente, ha encontrado ahora el momento adecuado debido con la ya mencionada exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 17 de agosto. Un proyecto que el propio Rebollo reconoce que tenía en mente y que "iba a salir tarde o temprano".

El recorrido permitirá repasar algunos de los episodios más destacados de la historia educativa de Plasencia. Rebollo ha avanzado que la ciudad ha resaltado en esta materia, especialmente durante los siglos XV y XVI junto a Guadalupe, y que la visita permitirá detenerse también en diferentes iniciativas educativas desarrolladas posteriormente.

A lo largo del paseo se abordarán cuestiones asociadas a la creación de distintos centros e instituciones educativas, desde las escuelas públicas hasta proyectos vinculados a la formación de huérfanos y huérfanas.

Un paseo por la Plasencia educativa

La ruta partirá de la Puerta del Sol y continuará por diferentes puntos del barrio intramuros. Entre las paradas previstas estarán la zona de Alfonso IX, la calle de las Escuelas y el antiguo colegio de los jesuitas, antes de continuar hacia San Calixto y la plaza Bonifacio Cano, donde se recordará la figura de un maestro reconocido en la primera mitad del siglo XX en Plasencia.

La ruta finalizará en la zona de la plaza de la Catedral, donde se repasará también la historia de algunos de los primeros espacios destinados a la enseñanza en la ciudad.

Una iniciativa para conocer el patrimonio

El paseo forma parte de una filosofía que, según ha explicado el guía, ha acompañado a la asociación durante más de una década partiendo de un objetivo clave: acercar a los propios extremeños el conocimiento de su patrimonio y de la historia de los lugares que forman parte de su entorno.

"Este tipo de rutas tan específicas no están pensadas para el que viene de fuera, sino para el que ya está medianamente habituado y conoce algunas cosas de Extremadura", ha explicado. La intención es profundizar en episodios concretos que pueden quedar fuera de los recorridos turísticos más habituales y ofrecer una mirada diferente sobre el patrimonio regional.

Mirada a la historia desde Plasencia

El ciclo ‘Extremadura para extremeños’ nació precisamente con esa intención de acercar la historia regional a quienes viven en ella. Rebollo ha explicado que las actividades han abordado cuestiones como la presencia extremeña en la Constitución de Cádiz, la evolución de Extremadura a lo largo del tiempo o el contexto histórico de Plasencia durante la época del Brocense.

Ahora, la historia educativa de Plasencia se convierte en el eje de una nueva ruta que permitirá recorrer parte de ese pasado a través de sus edificios, calles y espacios vinculados a la enseñanza. La actividad tendrá un precio de ocho euros por persona, mientras que los socios de la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio podrán participar por seis euros.