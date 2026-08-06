"Cero papeles inútiles" y "Operación 48 horas": La "revolución administrativa" que se plantea para Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado su nueva hoja de ruta en materia de transformación digital y simplificación administrativa, y lo ha hecho con dos primeras medidas que comenzarán a implantarse de manera inmediata: "Cero papeles inútiles" y "Operación 48 horas". El objetivo, según ha explicado el concejal del área, Álvaro Astasio, es reducir la burocracia y hacer más sencilla y ágil la relación entre los ciudadanos y la Administración municipal.

Ambas iniciativas se integran en el programa "Un Ayuntamiento Fácil", incluido a su vez en el plan estratégico "Plasencia Ágil", que se estructurará en cinco programas con entre ocho y diez iniciativas cada uno. Estas actuaciones se irán incorporando progresivamente durante los próximos meses, aunque las dos primeras ya han comenzado a ponerse en marcha.

Menos documentos y duplicidades

La iniciativa "Cero papeles inútiles" pretende, según ha declarado Astasio, acabar con la duplicidad de documentación dentro del propio Ayuntamiento. La medida contempla que el Consistorio deje de solicitar, de manera gradual, trámites a los ciudadanos que ya obren en poder de la Administración, siempre que la normativa lo permita. Unos usuarios que "no vienen al Ayuntamiento buscando procedimientos, sino soluciones".

De igual forma, el edil ha defendido que esta revisión permitirá reducir tiempo en estas gestiones, tanto a los ciudadanos como a los propios trabajadores municipales: "Cada papel que dejamos de pedir va a ser tiempo que devolvemos al ciudadano y también tiempo que van a ganar nuestros trabajadores", ha señalado.

La primera fase de esta medida ya ha comenzado con una reunión entre técnicos municipales del Gabinete Jurídico y del Departamento de Informática para iniciar la revisión de los diferentes procedimientos administrativos.

Una respuesta en un máximo de 48 horas

La segunda iniciativa, denominada "Operación 48 horas", establece un compromiso de respuesta por parte del equipo de Gobierno a las solicitudes que los ciudadanos realicen a las distintas concejalías a través de los medios electrónicos disponibles, incluida la página web municipal.

El plazo máximo será de 48 horas hábiles. Esto no significa que el expediente tenga que quedar resuelto en ese periodo, puesto que esa función corresponde posteriormente a los técnicos municipales, sino que el ciudadano recibirá una respuesta sobre su solicitud.

Esta podrá consistir en un acuse de recibo personalizado, información sobre el estado del expediente o el requerimiento de la documentación que sea necesaria. El fin principal ha apuntado Astasio, es lograr que "ningún ciudadano tenga la sensación de que su solicitud ha desaparecido dentro del Ayuntamiento".

Una "revolución" que empieza por simplificar

El responsable municipal ha defendido que el propósito desde la nueva concejalía no es digitalizar los procedimientos por el mero hecho de insertar tecnología, sino simplificarlos antes de trasladarlos al ámbito digital: "No queremos digitalizar por digitalizar, queremos simplificar", ha ratificado.

Por ello, ha definido el proyecto como una "revolución administrativa" más que tecnológica, alegando que la mejor transformación digital es aquella que consigue que "las personas pierdan menos tiempo".

El plan "Plasencia Ágil" continuará desarrollándose durante los próximos meses con nuevas iniciativas que se anunciarán en los próximos meses. Según Astasio, todas ellas tendrán que ser "concretas, medibles y evaluables", con el objetivo de que la transformación de la Administración municipal se traduzca en cambios perceptibles para los ciudadanos.