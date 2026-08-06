La Asociación de Vecinos El Pilar elegirá a una nueva junta directiva el 23 de agosto

La Asociación de Vecinos El Pilar- Plaza de Toros de Plasencia celebrará el próximo 23 de agosto una asamblea general extraordinaria en la que se incluirá la convocatoria de elecciones para renovar la presidencia y la junta directiva de la entidad. La reunión tendrá lugar a las 19:00 horas y supondrá el inicio formal del proceso de relevo al frente del colectivo vecinal, tras la condena de su presidente actual, Julián Villegas, como responsable de un delito de falsedad en documento privado.

La convocatoria llega después del encuentro mantenido entre el alcalde de Plasencia, David Dóniga, y los miembros de la actual junta directiva, una reunión en la que ambas partes han abordado la situación de la asociación y las necesidades de su estructura organizativa. El Ayuntamiento ha señalado que el objetivo de la cita ha sido impulsar dicho proceso de renovación institucional y garantizar la continuidad de la correcta gestión del colectivo.

Renovación tras la sentencia

La decisión de convocar esta asamblea se produce después de la sentencia firme que condenó al actual presidente de la asociación, Julián Villegas. El Tribunal de Instancia Sección de lo Penal plaza número 1 le impuso una pena de seis meses de prisión, cuya ejecución ha sido suspendida durante un periodo de dos años condicionada a que no vuelva a delinquir y permanezca a disposición del juzgado.

La resolución judicial llegó tras la denuncia presentada por dos integrantes de la directiva vecinal por la presunta falsificación de sus firmas.

El juzgado consideró probado que el 9 de noviembre de 2020 Villegas convocó una reunión de la junta directiva que no llegó a celebrarse y que, posteriormente, plasmó en un documento la celebración de la propia convocatoria. Según recoge la sentencia, en ese soporte documental se hizo constar el cambio de titularidad de dos cargos de la junta y se simularon las firmas de las denunciantes con el objetivo de hacer creer que habían participado en esa reunión.

El órgano judicial también determinó que esa documentación fue presentada por Villegas ante el Ayuntamiento de Plasencia dentro de dos expedientes de subvenciones correspondientes a los años 2021 y 2022. La sentencia, dictada tras un acuerdo entre las partes, es firme e incluye además la imposición de las costas, incluidas las de la acusación particular.

La continuidad de Villegas

Tras conocerse la condena, miembros de la directiva vecinal reclamaron la convocatoria de una asamblea para abordar el futuro de la presidencia y solicitar el cese de Villegas, al considerar que la situación encaja en uno de los supuestos recogidos en los estatutos de la asociación. En concreto, el artículo 7, que contempla como causa de cese antes de finalizar el mandato una sanción impuesta por una falta cometida en el ejercicio del cargo.

Por su parte, Julián Villegas defendió que la sentencia no le inhabilita para continuar como presidente vecinal y ha señalado que los estatutos no determinan su cese. El presidente condenado ha contado que su intención era convocar una asamblea para “aclarar” la situación y abordar también la posición de las dos personas que presentaron la denuncia que derivó en la condena.

Continuidad del colectivo

Desde el Consistorio alegan que la reunión con la actual junta directiva tenía como finalidad conocer la situación actual de la asociación y aportar soluciones para afrontar el proceso abierto. La fijación de la fecha de la asamblea extraordinaria permitirá iniciar la votación para elegir a los nuevos responsables de la entidad.

Con esta convocatoria, la Asociación de Vecinos El Pilar inicia una nueva etapa marcada por la renovación de sus órganos de dirección, con el objetivo de asegurar la continuidad de la actividad del colectivo vecinal de manera clara y legal.